Sesiona Consejo de Defensa en Pedro Betancourt

Pedro Betancourt-. Al fortalecimiento de la capacidad de respuesta popular y la cohesión combativa ante posibles contingencias dedicaron integrantes del Consejo de Defensa Municipal de Pedro Betancourt su más reciente sesión de trabajo.

Los presentes centraron su atención en la organización del ejercicio práctico que acogerá el poblado este viernes y que se focalizará con rigor en la Zona de Defensa correspondiente a las demarcaciones de Camilo I y II, puntos clave para la estructura de protección territorial.

Asimismo, precisaron que el objetivo central de esta movilización es dotar a los ciudadanos de las herramientas necesarias para que, bajo la concepción estratégica de la Guerra de Todo el Pueblo, cada habitante comprenda su rol específico y ponga en práctica acciones de salvaguarda que garanticen la invulnerabilidad militar de la localidad.

Finalmente, la estructura de defensa betancourense instó desde el encuentro a una ejecución disciplinada y eficaz de este entrenamiento técnico-militar, dada sus potencialidades como espacio para consolidar la efectividad en la organización interna y la vigilancia colectiva y seguridad en cada barrio involucrado.

Fotos: Royslán Cámbara Sosa, primer secretario del Partido en Pedro Betancourt.