28 de marzo de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Emisora provincial de Matanzas, Cuba, La Radio de tu Corazón

Efectúan Día Territorial de la Defensa en Pedro Betancourt

28 de marzo de 2026 Yadiel Barbón Salgado
Con la premisa de garantizar la cohesión combativa del pueblo y la salvaguarda de las conquistas revolucionarias, las demarcaciones de Camilo I y II, pertenecientes al municipio de Pedro Betancourt acogieron la realización del Día de la Defensa en este territorio matancero.

Con la premisa de garantizar la cohesión combativa del pueblo y la salvaguarda de las conquistas revolucionarias, las demarcaciones de Camilo I y II, pertenecientes al municipio de Pedro Betancourt acogieron la realización del Día de la Defensa en este territorio matancero.

A través de múltiples ejercicios técnicos y militares se facilitó el dominio de las tácticas de resistencia popular y la organización de los aseguramientos logísticos, así como la fluidez entre la teoría defensiva y la ejecución práctica de cada una de las misiones asignadas por parte de las diferentes estructuras de base.

Encabezados por las máximas autoridades provinciales y locales del Consejo de Defensa, los presentes ratificaron la importancia del adiestramiento sistemático de los cuadros y de la población civil con rigor y disciplina, en aras de potenciar la invulnerabilidad militar del poblado y sus residentes.

La preparación técnica alcanzada en estas demarcaciones sitúa a la localidad en una posición de alerta superior y reafirma el compromiso de los betancourenses con el resguardo de la nación, en correspondencia con la concepción estratégica de la Guerra de todo el Pueblo.

Más entradas

Despedida inconclusa

28 de marzo de 2026 Jessica Mesa Duarte

Ratifica CTE Guiteras condición de Vanguardia Nacional

28 de marzo de 2026 José Miguel Solís

Fallece el actor, director y dramaturgo matancero Gilberto Subiaurt

28 de marzo de 2026 Redacción Radio26

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *