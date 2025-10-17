El Nobel, la gratitud y las sombras del poder

Hoy nos encontramos ante una escena que, aunque cargada de simbolismo, no deja de levantar interrogantes: María Corina Machado, figura emblemática de la oposición venezolana, ha dedicado su Premio Nobel de la Paz al presidente Donald Trump.

Lo ha hecho con palabras de agradecimiento por lo que considera un respaldo decisivo en la lucha por la libertad de su país.

Pero este gesto, lejos de ser simplemente emotivo, se inscribe en una narrativa más amplia, una que ha sido tejida durante años por quienes ven en Machado no solo una líder política, sino una pieza estratégica en un tablero internacional.

Recordemos que en momentos críticos, ella misma exigió acciones militares extranjeras para enfrentar lo que describía como una dictadura. Y ahora, con el Caribe presenciando un aumento notable de la presencia militar estadounidense, muchos conectan los puntos: ¿es esta dedicatoria una validación de esa estrategia?

Hay quienes sostienen que el reconocimiento internacional no es espontáneo, sino parte de una arquitectura de poder donde los premios, las declaraciones y los despliegues militares se entrelazan.

En ese marco, la figura de Machado se convierte en símbolo de una lucha que no solo se libra en las calles de Caracas, sino también en los pasillos de Washington y en las aguas del Caribe.

La pregunta que queda flotando es si la paz puede construirse desde la fuerza, y si la gratitud política puede desligarse de los intereses geopolíticos. Porque cuando los laureles se entregan en medio de maniobras militares, el silencio también habla.