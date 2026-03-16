Fortalecen preparación para la defensa en Pedro Betancourt

Con la participación de estudiantes de la escuela politécnica Leonor Pérez Cabrera y del instituto preuniversitario Dionisio Morejón Morejón de Pedro Betancourt, se desarrolló en el estadio Rubén Aldama de este municipio matancero el Bastión Estudiantil, jornada concebida para fortalecer la preparación de los jóvenes en tareas vinculadas a la defensa de la Patria.

Las actividades, supervisadas por autoridades políticas y gubernamentales del territorio, incluyeron ejercicios de organización y disciplina militar, prácticas de tiro, simulaciones de evacuación, entrenamientos de resistencia física y talleres de orientación política e histórica, todos encaminados a consolidar la responsabilidad de los educandos en la pro de la soberanía nacional.

De acuerdo con valoraciones ofrecidas por Royslán Cámbara Sosa, primer secretario del Partido en el poblado, la cita devino oportunidad para que las nuevas generaciones asumieran su papel en la continuidad histórica de la obra revolucionaria y fortalecieran valores como la disciplina, la unidad y el sentido de pertenencia.

Asimismo, se instó a mantener la práctica sistemática de estas actividades en los centros educativos, como vía para consolidar la formación integral del alumnado y garantizar la capacitación de la ciudadanía en cuanto a la salvaguarda de la Isla.

Fotos: Royslán Cámbara Sosa, primer secretario del Partido en el poblado.