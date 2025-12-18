Los genes solidarios del aeropuerto de Varadero

Anisio López es de las tantas personas agradecidas por el gesto del aeropuerto internacional Juan Gualberto Gómez de Varadero, que cada lunes pone sus medios al servicio del transporte solidario, alternativa aprobada por el Gobierno en Matanzas ante los acentuados problemas para asegurar la movilidad de la población.

La medida, aprobada en el 2023, se volvió a retomar en febrero de este año con un sistema bastante bien diseñado, que otorgó a todas las entidades de la provincia, empresariales y presupuestadas, la obligación de apoyar este imprescindible servicio, con la asignación de días y rutas específicas, para cubrir horarios claves.

Como ya es costumbre, muy en serio se tomó la misión el colectivo de la segunda terminal aérea más importante del país. Es un acto de pura solidaridad con nuestro pueblo, que todo lo bueno merece, ha dicho en varias ocasiones José Antonio García Manso, director general de la unidad empresarial de base (Ueb) aeropuerto internacional Juan Gualberto Gómez.

No importa si llueve o no, siempre están los carros del aeropuerto. Ellos sí no fallan, manifiesta la enfermera Juana Hernández, que lo mismo me he subido a un auto, que a una guagüita. Lo mejor, pondera, es la amabilidad de los choferes, porque se da cuenta una de que lo hacen de corazón. Realmente son muy amables.

La flota del aeropuerto cubre la ruta del parque Peñas Altas-Hospital provincial Faustino Pérez y viceversa. Desde febrero que se implementara la opción, siempre hemos estado ahí, cumpliendo con ese mandato, que se ha vuelto parte de nuestro contenido de trabajo, explica García Manso.

La adquisición de dos micros, los llamados paneles, y auto eléctricos, pusieron al aeropuerto en mejores condiciones de prestar este servicio, al no depender como otras entidades del combustible, tan inestable en los últimos tiempos.

Contar con estos equipos nos permitió diseñar un modo de traslado para cubrir el horario de la mañana, exactamente de 7:30 am hasta el mediodía, un tiempo en el que se ha logrado transportar a unas 600 personas.

Para cumplir con el propósito sin ningún tipo de obstáculo, nos aseguramos de cargar los autos durante el fin de semana, para que puedan rendir al máximo, y garantizar la viabilidad de esta tarea, que reitero, los matanceros agradecen mucho, sobre todo los lunes, días complejos, con gente tratando de llegar al hospital Faustino Pérez, al trabajo, a la escuela.

García Manso reitera la satisfacción provocada en el colectivo que dirige por una obra tan noble como esta, muestra de la grandeza de un país como este, humano por esencia, y otra evidencia de la responsabilidad social que debe caracterizar a la empresa estatal socialista, llamada a seguir siendo protagonista en el desarrollo y bienestar de la nación.

Aunque de forma más extendida ahora, el llamado transporte solidario lo estaba implementando hace tiempo la terminal área. Ya habíamos puesto nuestros medios a favor de los niños de la comunidad Regalito de Maya, comunidad vecina nuestra, para asegurar que los niños llegaran a la escuela ante la rotura de la guagua de ómnibus urbano. Nos percatamos de ello y enseguida nos dispusimos a apoyar.

A nadie debe asombrar esta postura del aeropuerto Juan Gualberto Gómez. Si usted quiere que una misión salga bien, cuente con ellos, ha dicho en varias oportunidades Osmar Ramírez, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba en la provincia de Matanzas.

El alma noble de los hombres y mujeres de la terminal aérea también fue apreciada por la dirección nacional de los Comités de Defensa de la Revolución, que le otorgaron el Premio del Barrio, la distinción que honra indicadores de eficiencia y resultados propios de esa organización.

Según Eduardo Rodríguez Dávila, titular del Ministerio de Transporte, al ser las terminales aéreas portadoras de ingresos económicos para el país, pueden convertirse también en agentes de cambio positivo en sus comunidades. “Ese es el caso del aeropuerto internacional Juan Gualberto Gómez, que vuela hacia el futuro”.

Vanguardia Nacional por varios años consecutivos, el aeródromo fundado el 25 de septiembre de 1989 por Fidel Castro Ruz, desde entonces, nació con la solidaridad en sus genes.

Foto de Portada: Los matanceros de seguro agradecen al aeropuerto de Varadero. Foto: Tomada del Facebook del aeropuerto Juan Gualberto Gómez.