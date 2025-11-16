16 de noviembre de 2025

Paz en papel, hambre en camino: la paradoja israelí

16 de noviembre de 2025 Yannier Delgado Díaz
Mientras el mundo observa con atención el conflicto en Gaza, Israel ha ratificado un alto el fuego respaldado por Estados Unidos, pero mantiene severas restricciones al ingreso de ayuda humanitaria.

De los 600 camiones diarios acordados para asistir a la población civil, apenas la mitad logra cruzar. Esta contradicción entre el discurso diplomático y la acción concreta pone en evidencia una política de doble filo que afecta directamente a miles de vidas.

Lo más inquietante no es solo la limitación material, sino el mensaje que transmite: ¿de qué sirve un acuerdo si no se cumple en los hechos? Washington, garante de este pacto, queda expuesto ante sus aliados y ante la comunidad internacional. Su credibilidad se erosiona, no por falta de poder, sino por falta de coherencia.

En el escenario interdimensional —donde las decisiones locales tienen impacto global— el cinismo diplomático se paga caro.

La ayuda humanitaria no debería ser rehén de intereses estratégicos. Cuando se negocia la paz, se debe garantizar la vida. Y hoy, esa garantía está en entredicho.

