Premio Bonifacio Byrne y homenaje a mujeres periodistas

El Premio provincial de Periodismo Bonifacio Byrne 2026, por la obra de la vida recayó en el periodista José Miguel Solís, corresponsal de Radio Rebelde por decenas de años y actual jefe de Información de la emisora Radio 26.

El jurado, integrado por los premios nacionales de Periodismo, Roberto Pérez Betancourt, presidente, y Manuel Hernández, junto a premios provinciales,

Aurora López, Maritza Tejera, Francisco Soriano, Ventura de Jesús García y Ramón Pacheco, decidió por unanimidad elegir a Solís, quien añade además su elevada influencia en las redes sociales, al abordar con inmediatez y profundidad en los análisis, temáticas tan complejas como la economía y la generación energética.

El encuentro dentro de la Jornada por el Día de la Prensa Cubana sirvió para homenajear en este 8 de Marzo, a las mujeres periodistas y su actuar diario en las circunstancias tan difíciles que vive el país.

Al efecto, Aurora López significó que, no obstante los avances palpables de la emancipación de la mujer, todavía se observa en la sociedad y en los propios medios de prensa dificultades para el pleno desarrollo, pues continúan con el desempeño múltiple de tareas, tanto en los centros laborales como en el hogar, en la atención a los hijos, al esposo y las personas mayores a su cargo.

Maritza Tejera, María Elena Bayón y Ana Valdés recalcaron lo difícil de una profesión que requiere respuesta a cualquier hora y en cualquier lugar donde se genere la noticia.

También se habló acerca de la consagración de las periodistas dirigentes, que afrontan incomprensiones y retos dobles en su carácter de líderes y responsables de las tareas domésticas, y se recordó a las que ya no están, ejemplos de profesionales incondicionales al servicio del pueblo.

El presidente de la UPEC, Pedro Rizo, ponderó la profesionalidad de las colegas, en sus gestiones como reporteras, diseñadoras, correctoras y cuadros de los diversos órganos y confirmó su presencia mayoritaria en el territorio.

Ideas importantes fueron propuestas, como la redacción de un libro que recoja la historia de la mujer periodista en la provincia y la creación de una plataforma digital, donde se recojan los problemas existentes ante posiciones machistas no eliminadas, además de impulsar las formas de crecer y avanzar.