23 de octubre de 2025

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Emisora provincial de Matanzas, Cuba, La Radio de tu Corazón

Premio Pequeña Pantalla 2025 para día periodistas matanceras

23 de octubre de 2025 Redacción Radio26
Las periodistas matanceras Ana Caridad Valdés Portillo y Aurora María López Herrera, recibirán el Premio Pequeña Pantalla 2025 por su trayectoria profesional, integralidad en la obra e impacto público.

Las periodistas matanceras Ana Caridad Valdés Portillo y Aurora María López Herrera, recibirán el Premio Pequeña Pantalla 2025 por su trayectoria profesional, integralidad en la obra e impacto público.

El galardón se entregará en el acto por el aniversario 75 de la Televisión Cubana en el Memorial José Martí, publicó en su perfil de Facebook el telecentro TV Yunurí.

Tanto este colectivo como el sistema de la Radio en la provincia se enorgullecen de este reconocimiento y de contar con las periodistas Ana Valdés Portillo y Aurora López Herrera, maestras de generaciones.

  • Tomando del perfil de Facebook de TV Yumurí

Más entradas

Cocodrilos caen en subserie particular, pero mantienen la cima del béisbol cubano

23 de octubre de 2025 George Carlos Roger Suárez

Sospechosa coincidencia de virus en Cuba obliga a recordar el pasado

23 de octubre de 2025 Redacción Radio26

Emite Defensa Civil Aviso de Alerta Temprana sobre la TT Melissa

23 de octubre de 2025 Redacción Radio26

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *