Refuerzan liderazgo juvenil de la UJC en Pedro Betancourt (+audio y fotos)

A la consolidación del relevo generacional, la revisión crítica del quehacer organizativo y la proyección de nuevas líneas de acción político-ideológica se dedicó el pleno extraordinario de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), efectuado en la sede municipal del Partido de Pedro Betancourt.

Presidido por Yosiel Olivera Ortega, primer secretario de la UJC en la provincia, y Louserelis Valle Mestre, miembro del buró partidista local, el encuentro permitió adoptar decisiones estratégicas para revitalizar la estructura juvenil, reconocer trayectorias ejemplares de liderazgo y reafirmar el compromiso de la organización con la formación de cuadros capaces de contribuir a la defensa de la obra revolucionaria y al desarrollo integral del país.

En el intercambio se acordó promover a Ledianys Mejías González para integrar el Buró provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas, y a Lisbey Fuentes Campos —actual miembro del Buró Político-Ideológico del Partido— como nueva primera secretaria de la organización en la localidad, responsabilidad que hasta ese momento desempeñaba Mejías González.

Este movimiento, al decir de Olivera Ortega, responde a la necesidad de fortalecer la estructura con cuadros experimentados, portadores de saberes acumulados y con capacidad para asumir nuevos desafíos en función del protagonismo juvenil y la transformación social en el territorio yumurino.

De igual forma, Mejías González agradeció la confianza depositada en su periplo profesional y refirió que abraza esta nueva etapa con compromiso, entrega y disposición para acompañar a la militancia joven desde escenarios más amplios, sin perder el vínculo con la base ni con los procesos formativos que han marcado su quehacer.

La jornada concluyó con un llamado a la unidad, la responsabilidad y el protagonismo juvenil como pilares esenciales para consolidar una organización más sólida, dinámica y atemperada a los intereses de las nuevas generaciones.