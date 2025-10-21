21 de octubre de 2025

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Emisora provincial de Matanzas, Cuba, La Radio de tu Corazón

Sostiene Poder Popular betancourense encuentro con sus presidentes de consejos populares (+fotos y audio)

21 de octubre de 2025 Yadiel Barbón Salgado
PEDRO BETANCOURT.-Con la premisa de fortalecer la gestión local desde la base y consolidar el vínculo entre gobierno y comunidad, la dirección de la Asamblea municipal del Poder Popular de esta localidad sostuvo un intercambio estratégico con los presidentes de los Consejos Populares.

PEDRO BETANCOURT.-Con la premisa de fortalecer la gestión local desde la base y consolidar el vínculo entre gobierno y comunidad, la dirección de la Asamblea municipal del Poder Popular de esta localidad sostuvo un intercambio estratégico con los presidentes de los Consejos Populares.

Durante el encuentro, según informó Mardiel Surí González, vicepresidente del órgano, se abordaron aspectos relacionados con el funcionamiento interno de las estructuras de gobierno en cada demarcación, incluyendo la organización del trabajo, el cumplimiento de los planes de acción y la atención sistemática a los planteamientos de la población.

Se reiteró, además, la importancia de mantener una comunicación efectiva y una supervisión constante de los procesos administrativos.

Suscitó el interés de los presentes también el chequeo y seguimiento de los controles populares, en función de elevar su impacto en la solución de problemáticas comunitarias.

De acuerdo con Surí González, se analizaron experiencias recientes y, en aras de mejorar la sistematicidad, la documentación de resultados y la participación ciudadana, se identificaron los principales aciertos y deficiencias en las labores de fiscalización.

De igual forma, se presentó la propuesta de planificación para el año 2026, con énfasis en la articulación de prioridades territoriales, el enfoque social de los programas y el perfeccionamiento del trabajo del Grupo de Atención a las Políticas Sociales.

En esta instancia, se insistió en la necesidad de integrar criterios técnicos, comunitarios e institucionales en la elaboración de los planes anuales. Finalmente, se precisaron los aseguramientos organizativos para la próxima Sesión Ordinaria de la Asamblea, incluyendo aspectos logísticos, metodológicos y de contenido.

La reunión permitió entonces evaluar avances, identificar desafíos y consolidar líneas de acción para continuar fortaleciendo la gestión pública desde los Consejos Populares.

Fotos: Mardiel Surí González, vicepresidente de la AMPP en Pedro Betancourt.

Más entradas

Volverán las aves a ser capturadas en pleno vuelo

21 de octubre de 2025 Noelis Santoyo Cobas

Cocodrilos caen en subserie particular, pero mantienen la cima del béisbol cubano

21 de octubre de 2025 George Carlos Roger Suárez
modales

Buenos y malos modales en la juventud cubana

21 de octubre de 2025 Yannier Delgado Díaz

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *