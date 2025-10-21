Sostiene Poder Popular betancourense encuentro con sus presidentes de consejos populares (+fotos y audio)

PEDRO BETANCOURT.-Con la premisa de fortalecer la gestión local desde la base y consolidar el vínculo entre gobierno y comunidad, la dirección de la Asamblea municipal del Poder Popular de esta localidad sostuvo un intercambio estratégico con los presidentes de los Consejos Populares.

Durante el encuentro, según informó Mardiel Surí González, vicepresidente del órgano, se abordaron aspectos relacionados con el funcionamiento interno de las estructuras de gobierno en cada demarcación, incluyendo la organización del trabajo, el cumplimiento de los planes de acción y la atención sistemática a los planteamientos de la población.

Se reiteró, además, la importancia de mantener una comunicación efectiva y una supervisión constante de los procesos administrativos.

Suscitó el interés de los presentes también el chequeo y seguimiento de los controles populares, en función de elevar su impacto en la solución de problemáticas comunitarias.

De acuerdo con Surí González, se analizaron experiencias recientes y, en aras de mejorar la sistematicidad, la documentación de resultados y la participación ciudadana, se identificaron los principales aciertos y deficiencias en las labores de fiscalización.

De igual forma, se presentó la propuesta de planificación para el año 2026, con énfasis en la articulación de prioridades territoriales, el enfoque social de los programas y el perfeccionamiento del trabajo del Grupo de Atención a las Políticas Sociales.

En esta instancia, se insistió en la necesidad de integrar criterios técnicos, comunitarios e institucionales en la elaboración de los planes anuales. Finalmente, se precisaron los aseguramientos organizativos para la próxima Sesión Ordinaria de la Asamblea, incluyendo aspectos logísticos, metodológicos y de contenido.

La reunión permitió entonces evaluar avances, identificar desafíos y consolidar líneas de acción para continuar fortaleciendo la gestión pública desde los Consejos Populares.

Fotos: Mardiel Surí González, vicepresidente de la AMPP en Pedro Betancourt.