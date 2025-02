Yadiel: sonrisa en la vorágine

Lo conocí una mañana en el estudio informativo de la emisora Radio 26. Desde los primeros minutos de conversación, me cautivó su historia, la profesionalidad con la que atiende su canal de podcast en YouTube y la forma en que contacta a los entrevistados. Días después, decidí compartir la atareada vida de este muchacho y él, dispuesto como siempre, aceptó de inmediato.

Corre de un lado para otro sin parar. Las 24 horas del día no son suficientes, pero de forma inexplicable logra cumplir con todas sus responsabilidades. La versatilidad es su característica más valiosa. A este periodista, profesor y youtuber, siempre lo acompaña una sonrisa. Yadiel Barbón Salgado se entrega con furia a todo lo que hace.

Cuando era un niño de apenas cinco años, quería ser meteorólogo. Jugaba con un atlas a imitar lo que hacían los profesionales en la televisión. Sin embargo, a los siete, decidió su futuro y encauzó su vida estudiantil hacia obtener la carrera de Periodismo.

“A esa edad, me empezó a interesar todo lo relacionado con la locución. Me gustaba ver a los presentadores a través de la pantalla y escuchar la radio. El uso de la voz y la profesionalidad de los locutores me sorprendió”.

Cuenta que se enamoró por completo de la carrera, aunque se acercó a ella para cumplir su sueño de convertirse en locutor. “Le tengo mucho cariño. El rol que ocupa el periodista, aún más en estos momentos, es muy importante. Una de las cosas que más me gusta del periodismo es la posibilidad de poder influir en la solución de problemáticas que afectan a las personas, así como la capacidad de generar emociones mediante un texto, una imagen o el sonido”.

Yadiel creció con la radio, desde niño tuvo preferencia por este medio. En el segundo año de la carrera, cuando estudió la asignatura de Periodismo en Radio y Televisión, se interesó por desempeñarse profesionalmente como radialista.

“Cuando me gradué, me ubicaron en Radio Victoria de Girón, en Jagüey Grande; en este lugar conocí toda la dinámica del quehacer periodístico radial. El 1ro. de diciembre de 2022, comencé en Radio 26, donde hoy ejerzo la profesión como reportero de mi municipio, Pedro Betancourt”.

Yadiel.cu es el nombre de su canal de podcast en YouTube, que actualmente rebasa los 1 000 seguidores. Sus entrevistas a personalidades del mundo de la ilustración, doblaje e Internet gozan de una buena producción, a pesar de las múltiples dificultades que enfrenta para trabajar.

“La idea surgió en la universidad, pero en aquel momento no contaba con los recursos para desarrollarla. El 18 de mayo del 2023, pude subir mi primer video. La entrevista inicial fue a Melisa Corbetto, que tradujo las novelas gráficas de Heartstopper para el público hispanohablante. Desde que las leí, me convertí en fan y, al descubrir quién era su traductora, se me ocurrió contactarla. Todo se dio bien; luego de muchos contratiempos, se publicó.

“El canal está relacionado con mi labor como periodista, sobre todo porque es una vía para poner en práctica los conocimientos que adquirí en la universidad. Es un sueño que tiene como antecedente una entrevista que le hice a la ilustradora de los libros de Harry Potter en español, cuando estaba de prácticas en Radio 26, casi al final del cuarto año de la carrera”.

Explica que YouTube se presentó como el escenario idóneo para abordar temas relacionados con la cultura geek, y que las entrevistas tuvieran un alcance más amplio. También para que esas personas pudiesen hablar de su trabajo y se acercaran al público cubano.

“Cuando contacto a los entrevistados, digo: ‘Na, imposible, no me va a responder’. Sin embargo, todos han sido personas maravillosas a las que agradezco muchísimo que hayan brindado un espacio de su tiempo para realizar mis sueños. En esta primera temporada de 10 entrevistas, traté de abarcar la mayor cantidad posible de profesiones, para que desde varios puntos de vista ellos compartieran con mis suscriptores”.

Diversos son los reveses por los que transita Yadiel para crear contenido. Es válido aclarar que todos los invitados hasta el momento no son cubanos, por lo que la comunicación se hace vía Internet. Entre los apagones interminables, el vaivén de la conexión y la falta de recursos tecnológicos que necesita, el proceso se convierte en una carrera de obstáculos.

“Es desafiante. Tienes que encontrar un momento para investigar a la persona, realizar las preguntas oportunas y, luego, efectuar el diálogo. La situación electroenergética y la conexión me afectan mucho. Recuerdo que en medio de una entrevista se fue la corriente y se hizo más difícil editarla”.

En estas circunstancias, editar es uno de los problemas más complejos, y subir el producto final es otra odisea. El canal tiene más de año y medio de creado, y solo han sido publicadas 10 entrevistas, debido al largo tiempo que demora realizar cada una.

“Varias veces tuve que trabajar en el Joven Club, porque no tenía computadora. Debo agradecer a los que me han ayudado y ofrecido la suya. Tengo un amigo, gracias al cual, todos los videos salen, pues él los exporta y es uno de los pilares del canal.

“Otro desafío es el de buscar a los entrevistados, los contacto a través de correo electrónico o por las redes sociales. Hubo varios a los que escribí y no me contestaron. Tuve la dicha de que estas 10 personas me hayan dicho que sí y me concedieran su saber. Para mí ese es el regalo esencial de este proyecto”.

La influencia de Harry Potter está presente en el desarrollo del canal y es parte fundamental de su vida. Es un potterhead de corazón, capaz de coleccionar cada objeto relacionado con este mundo mágico.

“Mi pasión por Harry Potter trasciende su historia, pues crecí con ella y le debo muchos amigos. Otra de las cuestiones que hacen que conecte tanto con la saga es la posibilidad que tuve de entrevistar a Dolores Avendaño, ilustradora de las versiones de los libros en español. También entrevisté a Patricio Tarantino, coleccionista argentino que escribió un libro sobre cómo esta se convirtió en el fenómeno masivo por el que la conocemos”.

Este muchacho multifacético se dedica en sus redes sociales a compartir reseñas y opiniones sobre temas relacionados con la industria del entretenimiento, sobre todo de las series.

“Por el periodismo uno tiene ese bichito de querer hacer una crítica constructiva sobre algún producto que le gustó. Encontré en Facebook, en X, incluso en los estados de WhatsApp, un espacio para compartir muchas de las series y películas que veo. Me gusta dar mi opinión y hacer sugerencias a las personas que me siguen, para que disfruten tanto como yo”.

Yadiel es además profesor de Literatura y Lengua en el IPU Dionisio Morejón Morejón, de Pedro Betancourt, desde octubre del año pasado. Esta profesión está en sus genes y con ella continúa el legado familiar.

“Mi mamá es profesora de Contabilidad en el Politécnico del municipio; y mi abuela era maestra, incluso, fue alfabetizadora. Esta es una oportunidad para regresar al ambiente del aula y recordar el momento en que estuve en esa enseñanza. Ha sido muy bonito, no solo por la interacción con los estudiantes, también porque contribuye a mi formación como periodista. Estoy en constante investigación, para hacer las clases lo más dinámicas posible. Llevo poco tiempo, pero es una experiencia que he disfrutado muchísimo”.

A pesar de que su vida se encuentra en constante movimiento, saca tiempo de donde no parece haber más para compartir con su familia y amigos. Aún le queda mucho por hacer, y sus deseos de crear son inagotables. El futuro es incierto, pero estoy segura de que el suyo será grande.

Por: Daniela Lantigua Carballo, estudiante de Periodismo/ periódico Girón