Esta noche, comparecencia especial de la Ministra Presidenta del Banco Central de Cuba

17 de diciembre de 2025 Redacción Radio26
Esta noche, al concluir la Emisión Estelar del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana la ministra presidenta del Banco Central de Cuba, Juana Lilia Delgado Portal, realizará una comparecencia especial que se transmitirá a través de los canales Cubavisión, Cubavisión Internacional y Caribe, y en las emisoras Radio Rebelde y Radio Habana Cuba.

