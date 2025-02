Me enamoré del Sol, de la tierra

A pesar de que nací, me crié y toda mi vida ha transcurrido en la ciudad, amo lo verde, la tierra y lo que ella nos ofrece. Eso lo aprendí de mi abuela que siempre cuidaba con mucho esmero el jardín de la casa. Allí cultivaba además de plantas ornamentales, medicinales y algún que otro tomate, ají y culantro, entre otras especias.

De ella aprendí también la importancia que tiene el Sol y la lluvia para los cultivos.

Quién así rememora es Milagros Alfonso Cabrera, una apasionada de la ciencia agrometeorológica que hoy como profesora de la facultad de Agronomía de la Universidad de Matanzas trabaja en la formación de nuevos científicos.

Pero, ¿cómo llega Milagros a esta profesión?

-Me gustó mucho la orientación vocacional que en mis tiempos de estudiante se dada hacia el área forestal. Cuba tenía por los años 70 del pasado siglo XX, el reto de recuperarse de la desforestación heredada de gobiernos anteriores.

Entonces me fui hasta Pinar del Río para estudiar en el instituto Invasión de Occidente, me enamoré de la botánica y a partir de ahí no me pude separar de las técnicas agrícolas.

Después pasé a otro instituto, el Álvaro Reynoso, de Matanzas, una verdadera escuela de técnicos y profesionales de la agricultura. Una vez finalizados los estudios en el Álvaro Reynoso y tras una convocatoria del CITMA comienzo a laborar en el Centro Meteorológico provincial.

¿Conocimientos del suelo para observar el clima?

-Exactamente. Lo primero que hice fue prepararme para utilizar la experiencia que tenía en favor de la Meteorología, para estar a la altura de los meteorólogos que tienen una carrera sólida en esa rama del saber y la Agrometeorología me dio esa posibilidad.

Me enamoré del Sol, de las plantas y del trabajo conjunto con los meteorólogos. Aquí incluyo a quienes laboran en las estaciones de la provincia. Personas muy responsables con la observación de las variables meteorológicas.

A ellos que siguen los procesos productivos del campo bajo las condiciones de clima cambiante, debemos el banco de datos que atesora la provincia para desde la ciencias sugerir acciones y estrategias que lleven a que la agricultura aporte lo que, verdaderamente, demanda de ella el programa de sostenibilidad alimentaria.

Con esa voluntad de crecer y cooperar, Milagros que es una comunicadora por excelencia, guió durante décadas la red de estaciones meteorológicas de Matanzas, presentó y defendió proyectos para el manejo de tierras, el uso racional de los recursos y la prosperidad de la agricultura teniendo en cuenta la variabilidad climática.

Así mismo informó e instruyó a través de la radio a campesinos, productores y trabajadores de sectores como el turismo que desarrollan actividades al aire libre y ofreció las primeras lecciones sobre Meteorología a estudiantes de pre-universitario interesados en el tema.

Trayectoria de una mujer dedicada a la ciencia que le hizo merecedora el Premio Nacional de Meteorología por la obra de la vida en la categoría de servicios científico-técnicos.

Es un premio por el cual tú no optas, ni entregas avales, sencillamente la Sociedad Meteorológica de Cuba decide dentro el sinnúmero de especialistas que tiene el país a quien entregárselo y para mí ahí está el mayor reconocimiento.

Con esta breve referencia a la vida profesional de una científica cubana celebramos, este 11 de febrero, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

Y es que aunque en muchas regiones del orbe nacer mujer es un veto para acceder al mundo científico-investigativo, en Cuba más de 50 mil féminas trabajan en áreas de la ciencia y la tecnología, un logro que va aparejado con la consolidación de un proceso revolucionario en el que se estimula el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres.