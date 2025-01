Miriam Muñoz: El sol inspira sus alas

Este 22 de enero de 2025 la primera actriz Miriam Muñoz Benítez recibe el Premio Nacional de Teatro, merecido lauro por su extensa trayectoria como actriz, directora de Teatro Icarón y maestra de decenas de jóvenes que pasaron por sus talleres de actuación y hoy son grandes figuras del mundo teatral, en Cuba y otras naciones del mundo.

En el encuentro teórico El Anaquel, convocado por la Casa de la Memoria Escénica, presenté hace más de una década, una investigación titulada Actrices dramáticas en Matanzas, cuyo cierre conclusivo fue argumentar que Miriam Muñoz, era la más importante figura de esa manifestación en la historia de Matanzas.

Mi tesis se apoyaba en que desde los años 60 la primera actriz Miriam Muñoz Benítez engalanaba las tablas matanceras, cultivando su perfil en el difícil género. Ha sido galardonada con múltiples premios por su versátil interpretación de diversos y complejos roles, que han requerido de una ejecución magistral.

Hablar de La Muñoz recaba de forma obligada resaltar su calidad histriónica y permanencia continua dentro del género dramático en Matanzas por más de 50 años, pese a contratiempos y a proposiciones tentadoras en otros predios.

«Posee el don natural de la actuación. Y es famoso su hálito artístico, que no disminuye ante ningún impedimento. Asimismo, resalta su humildad y nobleza, valores que elevan su estatus dentro del recuadro cultural del país”.

En su currículo destacan personajes, esenciales en la evolución de su trayectoria.

Son interpretaciones recordadas siempre las de La Divina Tragedia,1974; La Emboscada, 1981; Santa Juana de las Américas, 1982; Cordelia de Pueblo en Pueblo, 1983; El Cruce sobre el Niágara, 1984; El Gato de Chinchila o la Locura a Caballo, 1987; El Circo de los Pasos, 1990; Las Penas que a mí me matan, 1991; El Sexo y yo, 1992.

Así como Edith, 1997; Flores de Papel, 2001; Charlot, 2002/ Caliente, caliente que te quemas, 2003; La Ventana Tejida, 2004; El Vuelo del Gato, 2007; El día que me quieras ,2008; Dinosaurios, 2010; Uvas caletas-dientes de perro, 2010; Nevada, 2011 y Manteca, 2014.

De las últimas y renombradas interpretaciones y puestas en escena están las obras La otra orilla, La señorita Julia, y los monólogos Las penas no me mataron y el estelar Emilia habla con los que no la escuchan, estrenado en el 2024.

Ha obtenido numerosos premios entre los que resaltan Premio Segismundo a la mejor actuación femenina, Premio de la UNEAC a la mejor actuación femenina en el IV Festival Nacional del Monólogo, en 1991, con Las penas a mí me matan; Premio de participación en el Festival Internacional de Teatro de Cancún, México, 1993.

Igualmente Corona de Laurel de La Avellaneda, por la mejor actuación femenina y Premio Francisco Escudero de la UNEAC camagüeyana, en el VII Festival de Camagüey, por Edith, 1998; más la mención del Premio Caricatos de la UNEAC, en televisión, por su protagónico en Edith, 1999.

Otros lauros son el Premio de puesta en escena y premio de actuación en II Festival de Pequeño Formato de la Habana en el 2000 con la obra Flores de Papel; Premio de puesta en escena y de actuación con la obra La Ventana Tejida, 2005; nominación a los Premios Caricatos, 2007; Premio Vitalicio Calzada de Tirry a la actriz más popular; Premio José Ramón Brene, de la UNEAC matancera en el año 2010. También el Premio Terry 2011, Premio Nacional de Teatro Omar Valdés en el año 2011 y Distinción de las Artes Escénicas en 2011.

Relevante fue su participación en el Encuentro Internacional Otoño Azul en Argentina en el Teatro San Martín, donde se le otorgó el Premio del Público de Mejor Actuación por el monólogo Las penas que a mí me matan, 2011.

Nunca Miriam Muñoz ha dejado de ser actriz y lleva de manera simultánea desde el 2002 la dirección general, y artística, en muchas ocasiones, del grupo Teatro Icarón, con el cual ha protagonizado destacadas obras de la dramaturgia contemporánea cubana.

Es profesora, cumplió misión en Venezuela y dirige el Proyecto Alas Teatro y un Taller de Actuación para niños y adolescentes, además de ser una personalidad pública y distinguida en las estructuras sociales matanceras. Ha representado a Cuba en países de Latinoamérica y Europa.

¡Enhorabuena! este instante del 2025, en que Miriam Muñoz es reconocida en toda su grandeza, próxima a cumplir sus 78 eneros.