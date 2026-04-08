9 de abril de 2026

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Celebran Feria del Trompo en Matanzas

8 de abril de 2026 Maxdiel Fernández Padrón

El Archivo Histórico Provincial de Matanzas, junto al proyecto Afroarte y la Asociación Cubana de Artesanos Artistas (ACAA), organizó el concurso infantil La Feria del Trompo como parte de las actividades por el día de los pioneros, celebrado el pasado 4 de abril. La propuesta convocó a niñas y niños en torno a un juego tradicional que forma parte de la memoria cultural.

El certamen centró su dinámica en el diseño de trompos a partir de materiales decorativos como conchas y otros elementos, lo que incentivó la creatividad y el aprovechamiento de recursos diversos. Cada pieza reflejó la imaginación de sus creadores y una mirada propia sobre este objeto lúdico.

Los organizadores informaron que se reconocerá a los tres mejores concursantes, seleccionados por la calidad y originalidad de sus diseños. La premiación distinguirá propuestas que integren estética, ingenio y coherencia en el uso de los materiales.

Con esta iniciativa, las instituciones promotoras fortalecen el vínculo entre infancia y tradiciones, al tiempo que generan espacios para la expresión artística desde edades tempranas.

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