El proyecto Zonas Creativas, iniciativa de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Matanzas, avanza en su segundo año de ejecución con resultados tangibles en la rehabilitación del patrimonio y la capacitación de emprendedores locales.

La directora del Plan Maestro de la Oficina del Conservador, Ángela Martínez Suárez, explicó que el proyecto persigue rescatar los valores del centro histórico urbano y potenciar las economías creativas en la ciudad.

Como parte de sus resultados fundamentales se ejecuta la restauración del edificio número 28, ubicado en el eje creativo de la calle del Medio que acogerá el futuro centro para las economías creativas.

El proyecto contempla además un sistema de formación con tres diplomados avalados por la Universidad de Matanzas, dirigidos a la gestión empresarial en el ámbito cultural y patrimonial, la normativa y las políticas culturales y la comunicación estratégica.

Tamara Hernández, especialista principal de Relaciones Internacionales de la institución, destacó la buena acogida del proyecto entre la población matancera y subrayó que las capacitaciones convocan no solo a artistas y emprendedores, sino también a amas de casa y personas con oficios diversos que buscan materializar sus ideas de negocio.

Como parte de los mecanismos de apoyo el proyecto otorga micro financiamientos a emprendedores que estén constituidos como actores económicos y hayan completado los diplomados. Los indicadores de selección incluyen la equidad de género, la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente y la responsabilidad social empresarial.