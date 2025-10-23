Cocodrilos caen en subserie particular, pero mantienen la cima del béisbol cubano

Los Cocodrilos de Matanzas sumaron su segunda subserie perdida al caer derrotados tres desafíos por dos ante el elenco de Gallos de Sancti Spíritus, en sus predios del José Antonio Huelga.

Los saurios solo lograron imponerse en el segundo y en el último choque del cotejo particular, pactado a cinco juegos. El último desafío con victoria para el zurdo espirituano transformando en matancero Yan Michel Pérez.

El «talisman matancero», como lo apodan en el mundo del béisbol, tomó desquite de la derrota del primer día y con actuación de cinco y dos tercios en los que toleró siete indiscutibles y aceptó tres anotaciones, se llevó la victoria.

El diestro Luis Manuel Hernández, en rol de relevo, se acreditó punto por juego salvado tras tres y un tercio de labor, en los que soportó una anotación limpia, le pegaron tres hit y ponchó a cuatro rivales.

Madero en mano, destacó por la tropa roja y amarilla el patrullero central Eduardo Blanco con tres indiscutibles en cuatro comparecencia al home plate además de un carrera remolcada para la causa yumurina.

Los Cocodrilos lideran la tabla de la 64 Serie Nacional de Béisbol con balance de 24 triunfos y once descalabros, y ahora ponen rumbo a la Isla de la juventud para enfrentarse a los piratas a partir del martes próximo.

Escrito junto al periodista Maxdiel Fernández Padrón