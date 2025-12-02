CPA Arturo Suárez proyecta nuevo módulo pecuario en su asamblea de cierre de año

La asamblea mensual de puntualización de la CPA Arturo Suárez, correspondiente al cierre del año, abordó temas clave para el futuro inmediato de la cooperativa, destacando la aprobación de un nuevo módulo pecuario que comenzará a implementarse en el próximo calendario. Este incluirá la incorporación de ganado vacuno, ovino, avícola, cunícola y bovino, con el objetivo de diversificar la producción y fortalecer la autosuficiencia alimentaria de la entidad.

Durante la sesión, también se analizó el documento de orientación nacional sobre la corrección de distorsiones económicas, subrayando la necesidad de encadenamientos productivos entre el sector estatal y el privado, así como la coordinación de esfuerzos para incrementar la producción agrícola. En este sentido, se alertó sobre las afectaciones recientes al autoconsumo, especialmente en la recogida de frijoles, perjudicada por las lluvias asociadas al actual frente frío. Durante la sesión, también se analizó el documento de orientación nacional sobre la corrección de distorsiones económicas, subrayando la necesidad de encadenamientos productivos entre el sector estatal y el privado, así como la coordinación de esfuerzos para incrementar la producción agrícola. En este sentido, se alertó sobre las afectaciones recientes al autoconsumo, especialmente en la recogida de frijoles, perjudicada por las lluvias asociadas al actual frente frío.

La campaña de zafra fue otro de los puntos críticos tratados, debido a los atrasos provocados por la falta de piezas de repuesto y combustible para las combinadas de corte, insumo que no se recibe desde el pasado 12 de octubre. Esta situación compromete el cumplimiento de los compromisos productivos de la cooperativa.

En el plano social, la asamblea ratificó el respaldo de la CPA a sectores vulnerables, así como su apoyo a las escuelas y el consultorio médico de la comunidad. Se aprobó el presupuesto para la renovación de infraestructuras y el embellecimiento de espacios públicos como los jardines de Diana y la plaza Martiana. Además, se concretó un contrato de comercio con la CCS Jaime López para la venta de productos domésticos —detergente, frazadas, cubrecamas y colchas— a precios asequibles para los asociados.