España y Turquía, entre los principales mercados del carbón vegetal

UNIôN DE REYES.- La Unidad Empresarial de Base (UEB) Silvícola de este municipio avanza en el cumplimiento de sus compromisos productivos, pese a las limitaciones energéticas que atraviesa el país.

Con creatividad y esfuerzo colectivo, la entidad implementa variantes como la tracción animal y el uso de motosierras en lugar del aserrío eléctrico, lo que permite mantener la entrega de madera cerrada a clientes tradicionales y asegurar los incentivos para sus trabajadores, explicó a la Radio Yoel Salgado Curbelo, director de la entidad.

«Se ha estado haciendo el carbón, no en los niveles productivos que tiene la UEB, por las limitaciones con el tema energético, pero avanzamos gracias al compromiso y la voluntad de nuestros silvicultores».

El directivo explicó que entre los principales mercados del carbón vegetal de exportación destacan países como España y Turquía, aunque en sentido general Europa es gran consumidora de la producción de la empresa.

La conservación de los ecosistemas es otra prioridad en la gestión de la Unidad Empresarial de Base Silvícola de Unión de Reyes, una entidad que demuestra cuánto puede lograrse mediante el ingenio, la colaboración conjunta y la voluntad de avanzar a pesar de las dificultades que atraviesa el país.