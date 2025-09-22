Etecsa en Matanzas: Avances tecnológicos

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba en Matanzas realiza cambios tecnológicos que permitirán la expansión del servicio de Nauta Hogar en el centro de la ciudad y además ponen en marcha una plataforma para la compra del plan sectorial especial para estudiantes universitarios.

Estas iniciativas forman parte de la estrategia de la empresa para modernizar la infraestructura de telecomunicaciones en la provincia y responder a las necesidades de la población.

A partir del 30 de mayo de 2025 Etecsa habilitó un plan sectorial especial para estudiantes universitarios, con un costo de 360 pesos. Este plan permite el acceso a datos y plataformas educativas mediante canales digitales.

Yilian Apolonio, especialista en comunicación de ETECSA en Matanzas, destacó que «los estudiantes pueden adquirir el plan a través de Transfermóvil, en la pestaña de operaciones, seleccionando la compra de planes de Etecsa, luego introduciendo el móvil a recargar y eligiendo la opción 6 (datos sectoriales).»

Para aquellos estudiantes que encuentren dificultades al realizar la compra debido a errores en los listados universitarios o porque la línea móvil no está a su nombre, se recomienda acudir a las oficinas comerciales de Etecsa para regularizar la situación. Una vez hecho esto podrán autogestionar su plan mediante la APK Servicios en Línea, disponible en www.tienda.etecsa.cu , o a través de la web de libre costo www.etecsa.cu

A pesar de los avances, Etecsa enfrenta desafíos en la provincia, como la limitada disponibilidad de módems para Nauta Hogar, lo que afecta satisfacer la demanda de nuevos clientes y reemplazar equipos dañados. Además, más de la mitad de las radio bases en Matanzas carecen de aseguramiento energético, lo que impacta negativamente en la calidad del servicio durante los cortes eléctricos.