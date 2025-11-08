8 de noviembre de 2025

Inicia manteniendo la CTE Antonio Guiteras

8 de noviembre de 2025 Redacción Radio26
La central termoeléctrica Antonio Guiteras sale de servicio a las 2:30 am, informa el sitio en Facebook del mayor bloque unitario del país.

En el día de hoy corresponde ejecutar las tareas relacionadas con el proceso de enfriamiento de la caldera, este proceso puede tardar hasta 24 horas, durante esta jornada se trabajará en las actividades que no están relacionadas con la ruta crítica.

  • Tomado del perfil de Facebook de la CTE Antonio Guiteras

