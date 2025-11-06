Verifican válvulas de paso en Bolondrón ante afectaciones en el abasto de agua (+audio)

Ante la persistencia de afectaciones en el sistema de abasto de agua en la demarcación betancourense de Bolondrón, se efectuó una comprobación técnica de las válvulas de paso, como parte de las acciones de fiscalización y prevención que desarrolla el Consejo Popular.

Así lo refirió a nuestra emisora Yamilet Aldama Oviedo, presidenta del referido Consejo Popular.

Aldama Oviedo señaló, además, que a las dificultades operativas derivadas de la rotura del transformador en la subestación de bombeo se suman actos de manipulación indebida de las válvulas, lo que ha generado desajustes en la distribución.

De ahí que la medida adoptada procure fortalecer los mecanismos de control sobre la infraestructura hidráulica, garantizar mayor transparencia en el suministro y evitar manipulaciones indebidas que comprometan el servicio.

La iniciativa integra la estrategia local de respuesta inmediata, orientada a preservar la estabilidad operativa y la equidad en el acceso al preciado líquido.

En esta instancia, la estructura gubernamental reiteró su disposición de sostener el acompañamiento técnico y comunitario pertinente, en coordinación con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado y demás entidades responsables.