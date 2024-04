Se trabaja en la CTE Guiteras, fuera del sistema por unas horas

El ingeniero explicó que en la Guiteras se repara, desde pasadas las 6:40 a.m., un inconveniente en caldera, punto rojo. No es compleja la solución, puesto que no es necesario entrar al interior.

Por otra parte, una fuga de vapor en un elemento de medición de la turbina será solucionada en el transcurso de la mañana.

La subsanación de las averías, naturales tras un intenso mantenimiento (alrededor de mil 500 objetos), permitirá la reincorporación de la unidad antes del horario de máxima demanda.

