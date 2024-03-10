16 de mayo de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Radio 26, emisora provincial de Matanzas, Cuba. Noticias locales, música cubana y cultura. La Radio de tu Corazón, siempre cerca de ti.

Último minuto

Through Love

Matanzas Maintains Its Aspirations for the 4th Elite League

Criticizing from a sniper’s position is easy

Activa Jovellanos con el Ejercicio Meteoro 2026  

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De Matanzas

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Cultura

Celebra aniversario Museo de Arte de Matanzas con exposiciones

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Trovando constituye ese rincón especial en la ciudad que tiene como principal misión rescatar la trova cubana con peñas temáticas…

Seminario Juvenil Martiano en Cárdenas: Un acercamiento al maestro

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Los 36 de Sol Palmeras

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Ferias agropecuarias, un espacio de aceptación por los matanceros

Las ferias agropecuarias se consolidan así como una alternativa real para llevar el campo a la mesa de los matanceros.

Impulsan producción de alimentos en Jovellanos (+fotos)

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Deportes

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Un mal momento y horas bajas en el rendimiento invitan a la reflexión del cuerpo técnico encabezado por Cárdenas, en…

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Salud

Ante el hantavirus, lo primordial es la vigilancia

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Una profesión de entrega total

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Sociedad

Criticar desde posición de franco tirador es fácil

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A través del Amor 

En cada historia compartida, cada lágrima derramada y cada risa compartida reside la esencia del amor materno: un amor que…

Reencuentro
Reencuentro

Un Podcast de la emisora Radio 26 sobre el patrimonio radial de #Matanzas, sus protagonistas y las personalidades involucradas en la creación sonora en #Cuba

Reencuentro – Cap. 94 – Al reencuentro con el Festival de Jóvenes Músicos desde el Teatro Sauto de Matanzas
porEmisora Matanzas Cuba

Podcast «Reencuentro»: construyendo en sonidos, en palabras y en acciones las cuerdas vocales de la historia radial matancera.

Reencuentro – Cap. 94 – Al reencuentro con el Festival de Jóvenes Músicos desde el Teatro Sauto de Matanzas
12 de diciembre de 2025
Emisora Matanzas Cuba
Reencuentro – Cap. 93 – Al reencuentro con Silvio Rodríguez, quien nos habla sobre sus discos y la música
12 de diciembre de 2025
Emisora Matanzas Cuba
Reencuentro – Cap. 92 – Al reencuentro con Silvio Rodríguez, quien nos habla sobre la cultura y los jóvenes
12 de diciembre de 2025
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Matanceridades
Matanceridades

Para perpetuar lo mejor de nuestro arte y su gente. Para que conozca las tradiciones e historia de Matanzas, Radio 26 le invita a escuchar: «Matanceridades», un servicio de podcast que le enseñará en toda su expresión manifestaciones de la cultura de la Atenas de Cuba.

Matanceridades – Cap. 19 – Mi mejor fotografía es la que voy a hacer mañana
porEmisora Matanzas Cuba

Para perpetuar lo mejor de nuestro arte y su gente. Para que conozca las tradiciones e historia de Matanzas, Radio 26 le invita a escuchar: «Matanceridades», un servicio de podcast que le enseñará en toda su expresión manifestaciones de la cultura de la Atenas de Cuba.

Matanceridades – Cap. 19 – Mi mejor fotografía es la que voy a hacer mañana
20 de agosto de 2025
Emisora Matanzas Cuba
Matanceridades – Cap. 18 – Festival Nacional de Ediciones Vigía en Matanzas, Cuba
8 de mayo de 2025
Emisora Matanzas Cuba
Matanceridades – Cap. 17 – Matanzas, la historia de los hombres contada por sus monumentos
26 de abril de 2025
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VIDAS

Un podcast para conocer de cerca a él o ella, o a aquellos que, con sus aportes hacen mucho mejor la sociedad matancera.

Vidas – Cap. 17 – Los que se empeñan en ayudar a los demás
porEmisora Matanzas Cuba

Vidas – Cap. 17 – Los que se empeñan en ayudar a los demás.

Vidas – Cap. 17 – Los que se empeñan en ayudar a los demás
4 de abril de 2025
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Vidas – Cap. 16 – El Dr. José Fernando Placeres rememora sus inicios al cuidado de la salud de las personas
4 de enero de 2025
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Vidas – Cap. 15 – Ayletis Domínguez Delgado
13 de junio de 2024
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Puertas Adentro

Un podcast para acercarnos a las historias de gente común. Matanceros que viven entre nosotros, y que tienen muchas cosas que contar. Nos abrieron sus puertas, y compartimos con ustedes sus testimonios

Radiodocumental: «Siniestro en supertanqueros»
porEmisora Matanzas Cuba

El 5 de agosto de 2022 un triste suceso conmocionó a Matanzas y a toda Cuba. A la memoria y al esfuerzo de los héroes y heroínas que enfrentaron el incendio de grandes proporciones en la base de supertanqueros está dedicado este radiodocumental.

Nuestra redacción agradece las declaraciones de:

– Ángel, zapatero de la barriada yumurina de la Playa, testigo de la caída del rayo
– Robert Yunior Bello Açosta, primer suboficial que llegó a la base de supertanqueros
– Rigel Rodríguez Cubells, director de la División Territorial de Comercialización de Combustibles Matanzas
– Yunielis Moliner Isasi, periodista que estuvo en la primera explosión
– Alexander Figueredo, bombero
– Maikro Lázaro Valdés, bombero
– Floro Rodríguez, pipero
– Dr. Arturo Malpiça, çirujano
– Ariel Naranjo Montes de Oca, papa de Fabián
– Yanelis López Mesa, esposa de Raciel
– JanKarlo Echevarría, amigo de Elier
– Frank Morey, bombero venezolano
– Ethiel Fernández Faílde, director de la Orquesta Faílde
– Ariel Aragón Vargas, chófer del lada verde
– Yulianela Lima Hernández, oficial del Ministerio del Interior

Radiodocumental: «Siniestro en supertanqueros»
4 de agosto de 2023
Emisora Matanzas Cuba
Puertas Adentro – Cap. 2 – Floro
30 de diciembre de 2022
Emisora Matanzas Cuba
Puertas Adentro – Cap. 1 – Ariana
5 de diciembre de 2022
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PODCAST “Matanzas en la memoria”
PODCAST “Matanzas en la memoria”

PODCAST “Matanzas en la memoria”. Espacio dramatizado de Radio 26 sobre la historia local y nacional.

PODCAST Matanzas en la memoria. Capítulo 17. La Catedral de Matanzas
porEmisora Matanzas Cuba
PODCAST Matanzas en la memoria. Capítulo 17. La Catedral de Matanzas
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5 de abril de 2026
Emisora Matanzas Cuba
PODCAST Matanzas en la memoria. Capítulo 16. El joven poeta José Jacinto Milanés
5 de abril de 2026
Emisora Matanzas Cuba
PODCAST Matanzas en la memoria. Capítulo 15. Rosa, una maestra internacionalista
5 de abril de 2026
Emisora Matanzas Cuba
PODCAST Matanzas en la memoria. Capítulo 14. La leyenda del arroyo La Vieja
1 de julio de 2025
Emisora Matanzas Cuba
PODCAST Matanzas en la memoria. Capítulo 13. Juan Francisco Manzano, el poeta negro de Matanzas
1 de julio de 2025
Emisora Matanzas Cuba
PODCAST Matanzas en la memoria. Capítulo 12. El museo de Matanzas
1 de julio de 2025
Emisora Matanzas Cuba
PODCAST Matanzas en la memoria. Capítulo 11. Carilda, la niña poeta
1 de julio de 2025
Emisora Matanzas Cuba
PODCAST Matanzas en la memoria. Capítulo 10. La Dominica
26 de abril de 2025
Emisora Matanzas Cuba
PODCAST Matanzas en la memoria. Capítulo 9. El Hotel París
26 de abril de 2025
Emisora Matanzas Cuba
PODCAST Matanzas en la memoria. Capítulo 8. El Misterio de Antonio Guiteras y Carlos Aponte
25 de marzo de 2025
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Radio – Periodismo
Radio – Periodismo

Artículos de audio de nuestros periodistas, con el acontecer de Matanzas, Cuba y el M.undo

Entrevista a Taimy Martínez Naranjo, Directora del Hospital Provincial Faustino Pérez de Matanzas
porEmisora Matanzas Cuba
Entrevista a Taimy Martínez Naranjo, Directora del Hospital Provincial Faustino Pérez de Matanzas
Entrevista a Taimy Martínez Naranjo, Directora del Hospital Provincial Faustino Pérez de Matanzas
13 de febrero de 2025
Emisora Matanzas Cuba
Opiniones de los matanceros sobre la bancarización
26 de marzo de 2024
Emisora Matanzas Cuba
madres con tres o más hijos y sus beneficios
25 de marzo de 2024
Emisora Matanzas Cuba
Vox Populi sobre empoderamiento femenino en Matanzas
25 de marzo de 2024
Emisora Matanzas Cuba
Deuda o Derecho
21 de agosto de 2023
Emisora Matanzas Cuba
Radiodocumental: ¨Agua de vida y contra el fuego¨
5 de agosto de 2023
Emisora Matanzas Cuba
Inició construcción del primer tanque en zona industrial de Matanzas
4 de abril de 2023
Emisora Matanzas Cuba
CERCA DE 300 ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MANTENIMIENTO EN CTE ANTONIO GUITERAS DE MATANZAS
24 de enero de 2023
Emisora Matanzas Cuba
La diabetes, una pandemia mundial
8 de noviembre de 2022
Emisora Matanzas Cuba
Más de 700 colaboradores matanceros brindan servicio de Salud en Venezuela
16 de octubre de 2022
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