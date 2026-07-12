Inauguran jóvenes artistas exposición ECO en la galería provincial

Bajo el título ECO se mantiene expuesta en la galería provincial Pedro Esquerré la exposición bipersonal de Liset Molina y Daisbel Pérez, especialistas de la institución ubicada en la Plaza de la Vigía.

“Es parte de un proceso de investigación que llevo hace un tiempo junto con Liset. La muestra ahonda desde el discurso, desde la palabra que se transforma de generación en generación y aborda cómo a veces una expresión que tuvo determinado contexto en determinada época, a pesar de desaparecer, tiene una connotación y genera un cambio, un estado en el pensamiento, en el hacer, en la sociedad, en la cultura.

“Intentamos transmitir cómo va transmutándose, por eso te encuentras textos que a veces hacen alusión a frases que se usaban y se perdieron, pero su significado sigue vigente con los cambios que hay en la tecnología, en el paso de lo analógico a lo digital.

“Hay obras que juegan mucho con el sentido del arte, visto como una manera sacra, como el arte perfecto hecho por artistas que son “dioses”, por decirlo de alguna manera y el arte cuando sale de la galería, de los artistas e intelectuales y pasa a las manos del pueblo, el público receptor que a veces puede o no comprender una obra de arte y cómo ese arte cambia su sentido de acuerdo con los diferentes públicos.

Con títulos como Dos gotas de agua, Lo que está por venir, Yo no quería que fuera así, Lo vi libre, Árbol nuevo y Breve historia del mundo la muestra recoge, sobre todo, instalaciones de gran formato.

“Los títulos son importantes en cada pieza porque guian al espectador en el sentido propio de cada una de las obras, para que sea como una especie de pie forzado y de alguna manera no limitar, pero sí ayudar a comprender un poco más rápido el discurso que hay detrás de cada una”.

Las obras de esta exposición exploran huellas, fragmentos y resonancias, invitando a mirar la ausencia como forma de presencia, explicó Patricia Muñoz Ramos, curadora de la expo junto a Daisbel.

“Son dos artistas que desde sus disciplinas, el grabado y la pintura, que es lo más tradicional de las artes, hoy apuestan por lo contemporáneo, por una exposición que tiene en su mayoría carácter instalativo.

“Buena parte de las piezas son instalaciones de gran tamaño que se enfocan principalmente en lo que queda, las huellas, los restos de cuando la fuente deja de existir, cuando aquello que dio su razón de existir ya no existe más, lo que queda en el camino.

“Es por eso que todas las piezas, a pesar de que están un poco aisladas, tributan a ese mismo concepto, a la idea de ese eco que quedó luego de que ya la fuente que le dio vida ya no existe”.

En tiempos de cambio cultural, ECO nos recuerda que los ecos del pasado siguen habitando nuestra memoria. Una exposición que escucha más que enuncia y que celebra la continuidad en la fragmentación.