Taller de cerámica en la galería Uver Solís

Jovellanos-. El Taller de cerámica en la Galería de Arte Uver Solís se convierte en la propuesta estrella para este verano en el municipio. Abierto a todos los públicos, desde los más pequeños hasta adultos de la tercera edad, la actividad ofrece una experiencia creativa y familiar en un espacio cultural de referencia.

A lo largo de toda la temporada estival, los instructores presentarán diversas técnicas de modelado, esmaltado y cocción, adaptadas a cada nivel de habilidad. Los asistentes podrán aprender desde el torno básico hasta el decorado con engobes, fomentando la destreza manual y la expresión artística en un ambiente distendido.

Esta iniciativa, que ahora incorpora el manejo de manualidades, se suma al amplio repertorio cultural que ofrece el plan de actividades del territorio. Con ella, la galería refuerza su compromiso con la formación y el ocio sano, complementando exposiciones, música y teatro programados para estas fechas.

Los interesados pueden acudir directamente a la galería o bien a la sede de la Casa de Cultura municipal para formalizar su inscripción. No dejen pasar la oportunidad de crear piezas únicas y compartir momentos inolvidables. ¡Súmate a Verano con mi Gente!