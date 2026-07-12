12 de julio de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

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Destaca Sala de Cuidados Especiales de la maternidad yumurina (audio)

12 de julio de 2026 Dunia Bermúdez Sañudo
Es una asistencia de las más complejas del centro, pues atienden a embarazadas con restricciones, hipertensiones, preclampsias, bolsas rotas, entre otras complicaciones

El servicio de la Sala de Cuidados Especiales Maternos Perinatales destaca entre los mejores del Hospital Gineobstétrico provincial José Ramón López Tabrane, de Matanzas.

En este espacio se cuidan a las gestantes con comorbilidades e incluye a pacientes que comienzan la interrupción del embarazo por medio de la preinducción.

Es una asistencia de las más complejas del centro, pues atienden a embarazadas con restricciones, hipertensiones, preclampsias, bolsas rotas, entre otras complicaciones.


Por ello el personal se refuerza, explica la jefa de la sala, doctora Arlem Rodríguez Tabares:

 

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