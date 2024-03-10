7 de mayo de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Radio 26, emisora provincial de Matanzas, Cuba. Noticias locales, música cubana y cultura. La Radio de tu Corazón, siempre cerca de ti.

Último minuto

Arte para Mamá y otras sorpresas en Matanzas por el Día de las Madres

Universidad de Matanzas realizará concentrados presenciales 

Arsenal, primer finalista de la Champions

Cocodrilos barren a los huracanes

Arte para Mamá y otras sorpresas en Matanzas por el Día de las Madres

Universidad de Matanzas realizará concentrados presenciales 

Arsenal, primer finalista de la Champions

Cocodrilos barren a los huracanes

popular tags
De Matanzas

Universidad de Matanzas realizará concentrados presenciales 

La presidencia de la FEU de la Universidad de Matanzas informó mediante sus grupos oficiales que la casa de altos…

Reciben en Matanzas a integrantes de las Brigadas 1ro. de Mayo y Ernesto Che Guevara (audios)

Matanzas vivió este domingo el apoyo solidario de los miembros de las brigadas de trabajo 1 de Mayo y Ernesto…

Díaz-Canel: “Cuba no le fallará a la esperanza del mundo”

Discurso pronunciado por Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de…

Cultura

Arte para Mamá y otras sorpresas en Matanzas por el Día de las Madres

Este miércoles se inauguró la tradicional Feria de Artesanía y Regalos que anualmente organiza el Fondo Cubano de Bienes Culturales…

Ofreció René Fernández talleres en Colombia

Del 24 de abril al 3 de mayo participó el Maestro René Fernández Santana en el 25 Festival de Títeres…

Volar junto a Liliam Padrón

Liliam Padrón Chávez, recientemente galardonada con el Premio Nacional de Danza 2026, con su silueta reconocible en las tablas y…

Turismo

Reiteran compromiso con el turismo cubano

VARADERO.- Yarisleydis Torriente Sánchez, secretaria general del Sindicato provincial de Trabajadores de la Hotelería y el Turismo (SPTHT), resaltó el…

Concluye en Matanzas Maestría de Gestión Turística

Impartida por profesionales de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de Matanzas, concluyó en esta provincia la jornada…

FitCuba no se cancela, se adapta

La CUADRAGÉSIMO CUARTA edición de la Feria Internacional de Turismo de Cuba (FITCuba) se celebrará del 7 al 9 de…

Economía

Ramón Ochoa: productor tabacalero beneficiado con programa energético 

La incorporación de nuevas tecnologías energéticas en su unidad productiva permitirá elevar la eficiencia, reducir costos y garantizar mayor estabilidad…

El desafío del efectivo: la lucha diaria de los cubanos por convertir sus ingresos

Si bien el monto recibido no satisface la demanda básica, se suma la dificultad de convertirlo en efectivo. Las razones…

Trabajadores de la UEB Jovellanos dijeron sí por Cuba

La UEB Jovellanos, perteneciente a la Empresa de Bebidas y Refrescos (EMBER) de Matanzas, participó con todo su colectivo en…

Deportes

Arsenal, primer finalista de la Champions

El Arsenal FC selló su clasificación a la final de la UEFA Champions League 2025-2026 tras eliminar al Atlético de…

Cocodrilos barren a los huracanes

Los Cocodrilos de Matanzas mantuvieron su paso perfecto en la Liga Élite del Béisbol Cubano al derrotar 5 carreras por…

Tercera victoria Yumurina

Matanzas mantiene el paso firme en el arranque de la IV Liga Élite del Béisbol Cubano. Los Cocodrilos volvieron a…

Salud

¿Cómo protegerse contra la hepatitis?

Los brotes de hepatitis (inflamación del híga­do) reportados en localidades del país preocu­pan a la población. Lo que está ocurriendo no se…

Victoria médica en Matanzas: sobrevive  bebé en estado crítico (audio)

Esta es la victoria de la ciencia, del compromiso y, sobre todo, de la esperanza

Actualizan situación sanitaria de la provincia

Desde hace un par de semanas, los habitantes de la provincia de Matanzas mantienen una preocupación respecto a algunas enfermedades,…

Ciencia

La Inteligencia Artificial en el ejercicio del Derecho

≪El marco moral y jurídico en el que se sitúan los derechos y el propio significado de estos están recogidos…

Celebran en Carbonera Festival de las Aves Endémicas del Caribe

El Festival de las Aves Endémicas del Caribe se desarrolla en la comunidad de Carbonera con el propósito de fomentar…

Convocan a Jornada Científica Estudiantil a universitarios matanceros

Los trabajos premiados se presentarán el próximo mes de mayo en la 52 Jornada Científica Estudiantil a escala de la…

Sociedad

Reafirman enseñanza en Jovellanos

Jovellanos-. Excelente fue la participación de directivos, docentes, especialistas del museo municipal y de la Sociedad Cultural José Martí en…

Sobre la distribución de frijol en cada territorio

El director comercial del grupo empresarial de comercio, Nelson Reyes Hernández, aclaró en entrevista exclusiva con esta emisora cómo se…

Jovellanos asegura continuidad de estudios y cierre exitoso del curso escolar

Jovellanos-. La Dirección Municipal de Educación en el territorio sostuvo un intercambio con la Escuela Pedagógica René Fraga Moreno, con…

Reencuentro
Reencuentro

Un Podcast de la emisora Radio 26 sobre el patrimonio radial de #Matanzas, sus protagonistas y las personalidades involucradas en la creación sonora en #Cuba

Reencuentro – Cap. 94 – Al reencuentro con el Festival de Jóvenes Músicos desde el Teatro Sauto de Matanzas
porEmisora Matanzas Cuba

Podcast «Reencuentro»: construyendo en sonidos, en palabras y en acciones las cuerdas vocales de la historia radial matancera.

Reencuentro – Cap. 94 – Al reencuentro con el Festival de Jóvenes Músicos desde el Teatro Sauto de Matanzas
12 de diciembre de 2025
Emisora Matanzas Cuba
Reencuentro – Cap. 93 – Al reencuentro con Silvio Rodríguez, quien nos habla sobre sus discos y la música
12 de diciembre de 2025
Emisora Matanzas Cuba
Reencuentro – Cap. 92 – Al reencuentro con Silvio Rodríguez, quien nos habla sobre la cultura y los jóvenes
12 de diciembre de 2025
Emisora Matanzas Cuba
Marcador de posición de resultados de búsqueda
Matanceridades
Matanceridades

Para perpetuar lo mejor de nuestro arte y su gente. Para que conozca las tradiciones e historia de Matanzas, Radio 26 le invita a escuchar: «Matanceridades», un servicio de podcast que le enseñará en toda su expresión manifestaciones de la cultura de la Atenas de Cuba.

Matanceridades – Cap. 19 – Mi mejor fotografía es la que voy a hacer mañana
porEmisora Matanzas Cuba

Para perpetuar lo mejor de nuestro arte y su gente. Para que conozca las tradiciones e historia de Matanzas, Radio 26 le invita a escuchar: «Matanceridades», un servicio de podcast que le enseñará en toda su expresión manifestaciones de la cultura de la Atenas de Cuba.

Matanceridades – Cap. 19 – Mi mejor fotografía es la que voy a hacer mañana
20 de agosto de 2025
Emisora Matanzas Cuba
Matanceridades – Cap. 18 – Festival Nacional de Ediciones Vigía en Matanzas, Cuba
8 de mayo de 2025
Emisora Matanzas Cuba
Matanceridades – Cap. 17 – Matanzas, la historia de los hombres contada por sus monumentos
26 de abril de 2025
Emisora Matanzas Cuba
Marcador de posición de resultados de búsqueda
VIDAS

Un podcast para conocer de cerca a él o ella, o a aquellos que, con sus aportes hacen mucho mejor la sociedad matancera.

Vidas – Cap. 17 – Los que se empeñan en ayudar a los demás
porEmisora Matanzas Cuba

Vidas – Cap. 17 – Los que se empeñan en ayudar a los demás.

Vidas – Cap. 17 – Los que se empeñan en ayudar a los demás
4 de abril de 2025
Emisora Matanzas Cuba
Vidas – Cap. 16 – El Dr. José Fernando Placeres rememora sus inicios al cuidado de la salud de las personas
4 de enero de 2025
Emisora Matanzas Cuba
Vidas – Cap. 15 – Ayletis Domínguez Delgado
13 de junio de 2024
Emisora Matanzas Cuba
Marcador de posición de resultados de búsqueda
Puertas Adentro

Un podcast para acercarnos a las historias de gente común. Matanceros que viven entre nosotros, y que tienen muchas cosas que contar. Nos abrieron sus puertas, y compartimos con ustedes sus testimonios

Radiodocumental: «Siniestro en supertanqueros»
porEmisora Matanzas Cuba

El 5 de agosto de 2022 un triste suceso conmocionó a Matanzas y a toda Cuba. A la memoria y al esfuerzo de los héroes y heroínas que enfrentaron el incendio de grandes proporciones en la base de supertanqueros está dedicado este radiodocumental.

Nuestra redacción agradece las declaraciones de:

– Ángel, zapatero de la barriada yumurina de la Playa, testigo de la caída del rayo
– Robert Yunior Bello Açosta, primer suboficial que llegó a la base de supertanqueros
– Rigel Rodríguez Cubells, director de la División Territorial de Comercialización de Combustibles Matanzas
– Yunielis Moliner Isasi, periodista que estuvo en la primera explosión
– Alexander Figueredo, bombero
– Maikro Lázaro Valdés, bombero
– Floro Rodríguez, pipero
– Dr. Arturo Malpiça, çirujano
– Ariel Naranjo Montes de Oca, papa de Fabián
– Yanelis López Mesa, esposa de Raciel
– JanKarlo Echevarría, amigo de Elier
– Frank Morey, bombero venezolano
– Ethiel Fernández Faílde, director de la Orquesta Faílde
– Ariel Aragón Vargas, chófer del lada verde
– Yulianela Lima Hernández, oficial del Ministerio del Interior

Radiodocumental: «Siniestro en supertanqueros»
4 de agosto de 2023
Emisora Matanzas Cuba
Puertas Adentro – Cap. 2 – Floro
30 de diciembre de 2022
Emisora Matanzas Cuba
Puertas Adentro – Cap. 1 – Ariana
5 de diciembre de 2022
Emisora Matanzas Cuba
Marcador de posición de resultados de búsqueda
PODCAST “Matanzas en la memoria”
PODCAST “Matanzas en la memoria”

PODCAST “Matanzas en la memoria”. Espacio dramatizado de Radio 26 sobre la historia local y nacional.

PODCAST Matanzas en la memoria. Capítulo 17. La Catedral de Matanzas
porEmisora Matanzas Cuba
PODCAST Matanzas en la memoria. Capítulo 17. La Catedral de Matanzas
PODCAST Matanzas en la memoria. Capítulo 17. La Catedral de Matanzas
5 de abril de 2026
Emisora Matanzas Cuba
PODCAST Matanzas en la memoria. Capítulo 16. El joven poeta José Jacinto Milanés
5 de abril de 2026
Emisora Matanzas Cuba
PODCAST Matanzas en la memoria. Capítulo 15. Rosa, una maestra internacionalista
5 de abril de 2026
Emisora Matanzas Cuba
PODCAST Matanzas en la memoria. Capítulo 14. La leyenda del arroyo La Vieja
1 de julio de 2025
Emisora Matanzas Cuba
PODCAST Matanzas en la memoria. Capítulo 13. Juan Francisco Manzano, el poeta negro de Matanzas
1 de julio de 2025
Emisora Matanzas Cuba
PODCAST Matanzas en la memoria. Capítulo 12. El museo de Matanzas
1 de julio de 2025
Emisora Matanzas Cuba
PODCAST Matanzas en la memoria. Capítulo 11. Carilda, la niña poeta
1 de julio de 2025
Emisora Matanzas Cuba
PODCAST Matanzas en la memoria. Capítulo 10. La Dominica
26 de abril de 2025
Emisora Matanzas Cuba
PODCAST Matanzas en la memoria. Capítulo 9. El Hotel París
26 de abril de 2025
Emisora Matanzas Cuba
PODCAST Matanzas en la memoria. Capítulo 8. El Misterio de Antonio Guiteras y Carlos Aponte
25 de marzo de 2025
Emisora Matanzas Cuba
Marcador de posición de resultados de búsqueda
Radio – Periodismo
Radio – Periodismo

Artículos de audio de nuestros periodistas, con el acontecer de Matanzas, Cuba y el M.undo

Entrevista a Taimy Martínez Naranjo, Directora del Hospital Provincial Faustino Pérez de Matanzas
porEmisora Matanzas Cuba
Entrevista a Taimy Martínez Naranjo, Directora del Hospital Provincial Faustino Pérez de Matanzas
Entrevista a Taimy Martínez Naranjo, Directora del Hospital Provincial Faustino Pérez de Matanzas
13 de febrero de 2025
Emisora Matanzas Cuba
Opiniones de los matanceros sobre la bancarización
26 de marzo de 2024
Emisora Matanzas Cuba
madres con tres o más hijos y sus beneficios
25 de marzo de 2024
Emisora Matanzas Cuba
Vox Populi sobre empoderamiento femenino en Matanzas
25 de marzo de 2024
Emisora Matanzas Cuba
Deuda o Derecho
21 de agosto de 2023
Emisora Matanzas Cuba
Radiodocumental: ¨Agua de vida y contra el fuego¨
5 de agosto de 2023
Emisora Matanzas Cuba
Inició construcción del primer tanque en zona industrial de Matanzas
4 de abril de 2023
Emisora Matanzas Cuba
CERCA DE 300 ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MANTENIMIENTO EN CTE ANTONIO GUITERAS DE MATANZAS
24 de enero de 2023
Emisora Matanzas Cuba
La diabetes, una pandemia mundial
8 de noviembre de 2022
Emisora Matanzas Cuba
Más de 700 colaboradores matanceros brindan servicio de Salud en Venezuela
16 de octubre de 2022
Emisora Matanzas Cuba
Marcador de posición de resultados de búsqueda
Accede a todos nuestros canales PODCAST...

Radio 26, emisora provincial de Matanzas, Cuba. Noticias locales, música cubana y cultura. La Radio de tu Corazón, siempre cerca de ti.