El elogio oportuno y merecido a Zaldívar en sus 70

Alfredo Zaldívar es de esos hombres que anda por ahí repartiendo la luz que les falta a otros. No recuerdo cuál fue el momento en que lo conocí, cuándo cruzamos palabras por primera vez; en una entrevista, seguramente; pero de lo que sí tengo certeza es que, desde el instante que compartimos el mismo espacio-tiempo, advertí la infinita sabiduría que alberga.

A Zaldívar, defensor acérrimo de la literatura, le apasionan las artes todas. Pueden dar fe de ello los no pocos espacios creados a su imagen y semejanza, los cuales han destilado (y destilan) buen gusto y cultura para todos por doquier.

Si ves a Zaldívar por la calle difícilmente creerás que cumple hoy 70 años. Sería impensable la coincidencia de esa inquietud que le es característica, la energía propia de los años mozos en un cuerpo que desde este 26 de abril transita por sus siete décadas.

Mucho tiene que ver esa vitalidad envidiable con el espíritu de un hombre cuya esencia está vinculada al bienestar de los demás, el que acoge proyectos ajenos con la fuerza de quien protege los propios, un ser capaz de reír o sufrir por sus partos editoriales o por obras que llevan una firma diferente a la suya.

De Alfredo hay que ensalzar también su agudeza, la convicción con que defiende lo que cree justo, la manera en que, desde esa estatura pequeña, desde el hablar rápido, pero reflexivo, crea, analiza, impulsa, disiente, cumple, crece y nos hace crecer.

Si tuviera que apuntar algo en su vida que tal vez no fuera consecuente sería que, por capricho del destino, abrió sus ojos por primera vez tan lejos de la impresionante bahía que hoy disfruta a diario.

Sin embargo, el poeta, editor, promotor, compañero, hermano, hijo, ha hecho suya el alma de esta ciudad que lo recibió con brazos abiertos y a ella le ha entregado lo mejor de sí mismo, su vida toda. ¡Hay tanto de Matanzas en Alfredo y tanto de Alfredo en Matanzas!

Aquí encontró el amor adolescente que deslumbra, aquí conoció por primera vez a un escritor, se adentró a una biblioteca con sus fondos raros y valiosos, su hemeroteca, su pinacoteca, su sala de música y exposiciones, se hizo asiduo a la librería El Pensamiento, integró un Taller Literario.

Aquí comenzó a forjarse la conciencia de que quería ser escritor, improvisó sus primeras revistas estudiantiles y aparecieron sus primeras publicaciones y libros.

Matanzas entonces le sirvió de musa para fundar, hace más de 40 años, uno de los proyectos editoriales más auténticos de la isla, un símbolo cultural de esta ciudad de ríos y puentes.

Ediciones Vigía no hubiera nacido sin el insaciable manto creador de Alfredo Zaldívar, sin la poética de sus latidos, sin las ambiciones de un joven que encontró en la bahía yumurina el resguardo a sus inquietudes artísticas y el soplo de inspiración que lo ha convertido en un renombrado poeta y editor.

Iluminado por la lumbre del quinqué, sin abandonar nunca la esencia creadora de Vigía, llegó en el 2001 a Ediciones Matanzas. En la editorial donde publicaba sus libros desde 1988, se descubrió crítico, promotor, testigo y protagonista de sus logros.

Los años pasan. Crece y se redescubren más a fondo el ser humano, el editor y el escritor. En esta hermosamente caótica travesía que es la vida se suman amigos, le nacen nuevos desafíos a la existencia, cambian las rutinas, surgen nuevos sueños y se consolidan otros.

Cual faro que ilumina y orienta, Zaldívar enrumba hacia el frente las velas de la embarcación, surca el curso de los vientos y, sin importar las inclemencias del tiempo, nos guía y acompaña en el camino. Desde cualquier arista de su vida y de las nuestras, Alfredo Zaldívar (¿o debo decir el Alcalde?) será un eterno vigía.