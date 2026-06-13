Mundial 2026: México abre con triunfo histórico y caen los primeros récords

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzó con una intensa actividad dentro y fuera de la cancha. Desde la ceremonia inaugural hasta los primeros resultados, la edición más grande en la historia del torneo generó una inmediata repercusión en las redes sociales y dejó las primeras marcas para los libros de estadísticas.



El Estadio Azteca, en Ciudad de México, acogió una ceremonia de apertura de 90 minutos que reunió a reconocidas figuras de la música latinoamericana. Shakira, Danny Ocean, J Balvin, Belinda, Lila Downs y la emblemática banda Maná encabezaron un espectáculo que dio inicio oficial a la cita mundialista.

En el partido inaugural, México derrotó 2-0 a Sudáfrica y consiguió su primera victoria en un encuentro de apertura de la Copa Mundial.

El conjunto anfitrión tomó ventaja gracias a Julián Quiñones, colombiano nacionalizado mexicano, quien firmó el primer gol del torneo y se convirtió en el primer futbolista de la Concacaf en anotar el tanto inaugural de una Copa del Mundo. Su anotación también quedó ubicada entre las tres más rápidas en la historia de los mundiales.

La ventaja definitiva llegó por intermedio de Raúl Jiménez, que alcanzó los 46 goles con la selección mexicana e igualó a Jared Borgetti en el segundo puesto de los máximos artilleros históricos del Tri.

El choque también dejó las primeras expulsiones del campeonato. Los sudafricanos Sithole y Zwane vieron la tarjeta roja, al igual que el defensor mexicano César Montes, en un encuentro marcado por la intensidad física.

Más tarde, Corea del Sur y República Checa protagonizaron el segundo compromiso de la jornada. Antes del inicio destacaba la presencia de Son Heung-min, quien disputa su cuarta Copa del Mundo y lidera al conjunto asiático como capitán.

Los europeos tomaron ventaja al minuto 59 mediante Ladislav Krejci, tras una asistencia de Vladimír Coufal. Sin embargo, la reacción surcoreana llegó ocho minutos después con un gol de Hwang In-beom que devolvió la igualdad al marcador.

Cuando el reloj marcaba el minuto 80, Oh Hyeon apareció para completar la remontada y asegurar la victoria 2-1 de Corea del Sur. El tanto tuvo además un valor estadístico adicional, pues situó a la selección asiática entre las siete con más goles anotados por jugadores suplentes en la historia de las Copas del Mundo.

La acción continuó en la segunda jornada con la presentación de los otros dos países anfitriones. Canadá enfrentó a Bosnia y Herzegovina, mientras que Estados Unidos debutó ante Paraguay en busca de sumarse a México entre los vencedores de esta primera fase del Mundial 2026.