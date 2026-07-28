Empresas con pérdidas en Cuba ascienden a 399 hasta mayo de 2026

Unas 399 empresas cubanas cerraron con pérdidas económicas hasta mayo de 2026, según revela el boletín Indicadores Seleccionados del Sistema Empresarial y Presupuestado, publicado por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

La cifra representa un incremento de 23 entidades respecto al mes anterior, cuando se contabilizaron 376 empresas en situación deficitaria. El estudio, que excluye a las MIPYMES privadas y cooperativas, ofrece un panorama del desempeño del sistema empresarial estatal cubano.

Por provincias, La Habana concentra el mayor número de empresas con resultados negativos, con 69 entidades. Matanzas, por su parte, figura entre las provincias con mayor afectación, al reportar 33 con pérdidas, la misma cifra que Granma.

En el extremo opuesto, los territorios con menor cantidad de entidades en números rojos son el Municipio Especial Isla de la Juventud, con solo tres; Las Tunas, con trece; y Mayabeque, con 14.

La ONEI precisa que la categoría de “empresas con pérdidas” se refiere a aquellas entidades que presentan resultados contables negativos pendientes de financiamiento, lo que refleja los desafíos actuales del sistema empresarial cubano en un contexto económico complejo.

El organismo destacó que la publicación de estos datos busca promover la transparencia y el análisis económico territorial, ofreciendo información clave para la toma de decisiones y la planificación financiera.

El boletín mensual, disponible en el sitio oficial de la ONEI ( onei.cu ), incluye indicadores sobre contabilidad, empleo, remuneraciones, ventas y eficiencia en el uso de la fuerza de trabajo y los recursos materiales, entre otros.