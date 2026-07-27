En terminación línea eléctrica que garantizará el agua en la zona alta y media de Matanzas

Una brigada de linieros de los municipios Unión de Reyes y Jagüey Grande concluirá en el transcurso de los primeros días de esta semana el tendido de una línea expresa de 13 kilovoltios que permitirá incrementar el bombeo de agua a la zona alta y media de la ciudad, así como a los repartos Los Mangos, Lozano, El Naranjal y el Kilómetro 101.

La obra forma parte de un paquete de inversiones para mejorar el servicio de acueducto en la capital yumurina.

La nueva infraestructura eléctrica dotará de mayor estabilidad energética a los sistemas de rebombeo, un paso clave para enfrentar la compleja coyuntura energética que afecta al país.

Liván Morales, jefe del grupo de linieros, aseguró que cuentan con todos los recursos necesarios y que el empeño podría quedar concluido próximamente, siempre que se mantenga estable el suministro de combustible para el barrenado y la colocación de postes y aditamentos.

Esta brigada matancera, que ya ofreció su aporte solidario en la región oriental tras el paso de un evento meteorológico y participó en el montaje de parques solares, ahora centra sus esfuerzos en mejoras eléctricas para que el bombeo de agua a la ciudad no se interrumpa.

El equipo de linieros, continuará el montaje de seccionadores para garantizar vitalidad energética a hospitales y centros de abasto de agua de la provincia y facilitar una rotación más equitativa de los apagones.