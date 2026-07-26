Las armonías de un concierto exclusivo en Matanzas

Un privilegio para los matanceros significó el disfrute del recital de los colombianos Julie Andrea Fernández Paz, soprano, y Giovanni Scarpetta Díaz, trombonista, acompañados por la pianista cubana Vilma Garriga, en la Sala de Conciertos José White.

El programa incluyó piezas clásicas del siglo XIX. La soprano, poseedora de un gran registro, resaltó en el «Domine Deus«, de Vivaldi y en arias de óperas, mientras el músico brilló en adaptaciones para trombón, con la amplia gama de tonalidades alcanzadas en ese difícil instrumento.

Especial resultaron dos obras: «Te quiero, Sur» y «Chiquilín de Bachín«, del argentino Astor Piazzola, en versión para soprano, trombón y piano.

Impecable, asimismo, fue el acompañamiento de la pianista cubana en cada una de las complejas partituras seleccionadas.

El maestro Scarpetta expresó su complacencia por estar en la Atenas de Cuba, cuya acogida le inspira a regresar en un futuro inmediato. Y destacó su relación con la Escuela de Arte, satisfecho de su encuentro con profesores y estudiantes.

El recital se considera «un obsequio musical especial que reunió un talento internacional, de gran virtuosismo en la ejecución del selecto programa».

Junto a Osbel Marrero Acosta, director provincial de Cultura, Olga Blanco, presidenta de la Asociación de Músicos de la UNEAC y directora del Centro provincial de la Música y los Espectáculos y de la Sala de Conciertos, les expresó que validaran a la sala y a esta ciudad como su hogar.

Las instituciones yumurinas acogieron esta cita, en coordinación con el Instituto Cubano de la Música y el Centro Nacional de Música de Conciertos, como parte de los habituales intercambios culturales y musicales que fortalecen los vínculos artísticos entre Cuba y Colombia.