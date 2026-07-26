Lucha antidrogas no cesa en Jovellanos

Las autoridades locales del municipio de Jovellanos mantienen esta semana sus operativos de prevención y control de drogas, en paralelo a las actividades por el 26 de julio y el verano.

La dirección municipal ha reiterado que la celebración de las fechas patrióticas no implica una pausa en la persecución del microtráfico ni en la labor educativa en los barrios. El compromiso es sostener la vigilancia activa en puntos críticos y en horarios de mayor concentración juvenil.

Como parte de las iniciativas estivales, se han diseñado jornadas deportivas y culturales que incluyen charlas interactivas sobre el daño de las sustancias psicoactivas.

Estas acciones buscan ocupar el tiempo libre de adolescentes y adultos con alternativas saludables, sin descuidar la vigilancia en las esquinas y parques. La estrategia combina la recreación con la advertencia clara de que el consumo es una conducta autolesiva y degradante.

El llamado se extiende tanto a los más jóvenes como a los adultos mayores, pues el flagelo no distingue edades. Se han reforzado las visitas a centros de trabajo y círculos de abuelos para alertar sobre el peligro de las drogas y la venta ilegal en el entorno comunitario.

Las autoridades insisten en que la prevención es tarea de todos y que nadie está exento de ser víctima o cómplice por omisión.

Esta ofensiva forma parte de una de las batallas más importantes que el país libra en la actualidad.

En Jovellanos, nadie se detiene por el verano; la lucha contra las drogas es prioridad permanente.

Se convoca a la población a denunciar cualquier hecho sospechoso y a sumarse a las actividades sanas. La victoria será posible con la unidad y la responsabilidad compartida.