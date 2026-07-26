Reconocen labor de apicultores matanceros

La unidad empresarial de base (UEB) Apícola estuvo, por mérito propio, entre las entidades económicas, de servicios y presupuestadas responsables de los resultados por los que la provincia de Matanzas alcanzó la condición de Destacada en la emulación nacional por el aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

En la ceremonia de reconocimiento por el 26 de julio de 1953, fecha del histórico acontecimiento, Rubén Jesús Lugo Tanquero, director de la UEB, recibió en nombre de su colectivo el diploma acreditativo de un desempeño que pata honra de este territorio la ubicó en el período precedente como la única cumplidora en el país de su plan de producción de miel.

Ello ha sido posible, según Rubén Jesús, por la capacidad de los de los campesinos dedicados a este renglón, que en un año tan complejo como el 2026 siguen sobreponiéndose a dificultades de todo tipo para satisfacer las cifras, exportar y generar los necesarios ingresos en divisas.

Rubén Jesús reiteró la profesionalidad de los apicultores matanceros, y cuanto han tributado a ello las capacitaciones realizadas con la base productiva, chequeos mensuales de los indicadores y también el constante análisis de sus necesidades.

El mérito de esta UEB no fue casual. Este año fue premiada con la categoría superior de Vanguardia Nacional, el máximo estímulo de la emulación de la Central de Trabajadores de Cuba y sus sindicatos, como consecuencia de honrar parámetros económicos, sindicales y sociales.

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