Disminuye población matancera en 2025

La población de Matanzas se redujo en más de 22 mil personas durante 2025, ubicándose entre las provincias con mayor decrecimiento demográfico del país, según los Indicadores Demográficos de Cuba y sus territorios, publicación del Centro de Estudios de Población y Desarrollo (CEPDE) de la ONEI.

Al cierre del pasado año, la provincia yumurina contabilizó 596 807 habitantes, lo que representa una disminución de 22 353 personas respecto a los 619 160 registrados al 31 de diciembre de 2024.

Esta contracción responde, fundamentalmente, al saldo migratorio total negativo de 17 486 personas y a un crecimiento natural desfavorable de -4 866 (4 166 nacimientos frente a 9 032 defunciones), según los datos oficiales.

El decrecimiento poblacional de Matanzas alcanzó una tasa media anual de -36,1 por cada mil habitantes, cifra que supera el promedio nacional de -32,2 y la ubica entre las provincias de más acelerada pérdida de efectivos.

Solo La Habana (-43,9) y Cienfuegos (-35,4) presentaron tasas más negativas que la matancera. Villa Clara (-34,3), Camagüey (-33,4) y Mayabeque (-33,0) también experimentaron contracciones superiores a la media cubana, mientras que provincias orientales como Granma (-25,0), Las Tunas (-25,7) y Holguín (-25,8) mostraron ritmos de disminución menos intensos.

El comportamiento de la provincia se explica tanto por el envejecimiento poblacional como por el impacto de la emigración.

Con una tasa bruta de mortalidad de 14,9 por mil habitantes, Matanzas supera el promedio nacional de 14,2; mientras que su tasa de natalidad (6,9) se mantiene por debajo del 7,1 registrado a nivel de país.

El saldo migratorio total de -28,8 por mil habitantes evidencia que la emigración es un factor determinante en la pérdida poblacional, comparable al de Villa Clara (-25,7) y Camagüey (-26,2).

El grado de urbanización de la provincia alcanzó el 81,9 por ciento (%) en 2025, con una población urbana de 488 947 personas frente a 107 860 residentes en zonas rurales.

No obstante, el crecimiento natural en áreas urbanas fue de -4 162, ymientras que en el campo se situó en -704, lo que indica que el decrecimiento afecta a ambos entornos.

Municipios como Cárdenas (128 700 habitantes) y la capital provincial (131 706) concentran la mayor parte de la población, aunque también registran los descensos más significativos en términos absolutos.

En el contexto nacional, Cuba cerró 2025 con 9 434 593 habitantes, lo que supone una reducción de 313 414 personas en un año. La tasa media de crecimiento del país fue de -32,2 por mil, y el saldo migratorio total alcanzó las -245 264 personas.

Matanzas, con una pérdida del 3,6 % de su población en 2025, se suma al conjunto de territorios que enfrentan un acelerado envejecimiento y una sostenida disminución demográfica, fenómeno que, según los especialistas del CEPDE, requiere de políticas diferenciadas que atiendan las particularidades de cada región.