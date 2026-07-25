Desarrollan encuentro de béisbol de pequeñas ligas en Matanzas (+fotos) 

Como parte de las acciones de la dirección del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación en Matanzas, equipos de las pequeñas ligas del municipio cabecera sostuvieron un tope de béisbol.

El área del Beisbolito acogió el encuentro que contó con la participación de los Cocodrilos de la Playa y el conjunto del área del DESA perteneciente al combinado deportivo número uno.

Desde el primer inning, los sacaron las garras y demostraron su dominio en la arena, combinando batazos oportunos con una defensa férrea que arrancó los aplausos del público presente.

El partido permitió a los pequeños de ambos planteles demostrar las habilidades adquiridas durante el proceso de formación, a la vez que sirvió de guía a los entrenadores para corregir deficiencias y evaluar a los futuros talentos que engrosarán los equipos provinciales.

En una tarde soleada al amparo de la brisa marina y mucha adrenalina, los niños tuvieron una actividad que contribuyó al disfrute sano de la etapa estival.