Mis recuerdos de República Dominicana 2006

La hermosa nación hermana de República Dominicana acoge hasta el

venidero 8 de agosto la versión número XXV de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

En el año 2006 este país fue subsede de los Juegos correspondientes a

Cartagena de Indias en cinco deportes, los que tuve el placer de trasmitir para nuestro país por las ondas de Radio Rebelde. Por azar del destino, 20 años después de aquella inolvidable experiencia profesional, regresé al bello país recientemente, no para reportar la cita deportiva, si no para cumplimentar un formidable encuentro familiar.

Si en aquel entonces encontré muy acogedora a la nación y especialmente la simpatía de los dominicanos, muy parecidos a los cubanos en su forma de expresarse, ahora no vi nada diferente del trato de entonces, eso sí, un mayor desarrollo económico y social debido al vertiginoso auge experimentado por el turismo y me sentí de nuevo como si estuviera en casa.

Aunque no pude disfrutar de los eventos deportivos programados en esta ocasión, ya que retorné a Cuba antes del inicio de los Juegos, si aprecié el gran trabajo llevado a cabo por el Comité Organizador de la cita, la divulgación a través de los medios de las instalaciones de competencia, la confortable Villa Centroamericana y los programas competitivos de cada deporte. Me fui de República Dominicana convencido de que la justa deportiva sería un éxito.

Permítanme retrotraerme a aquel año 2006, cuando en compañía de Roberto Méndez, periodista del INDER y un fotógrafo del propio organismo, asistimos para cubrir las actividades de los deportes balonmano, hockey sobre césped, bádminton, raquetbol y pentalón moderno, en una de las subsedes de los juegos correspondientes a Cartagena de Indias, Colombia; la otra fue México, organizador de los eventos del remo.

La historia recoge que en la ediciones organizadas anteriormente a este 2026, en República Dominicana como sede, Cuba había liderado el medallero general en 1974 y 1986, respectivamente, y la asistencia del 2006 no pudo ser mejor en los cinco deportes desarrollados.

El hockey constituyó, en ambos sexos, para Cuba actuaciones históricas al imponerse categóricamente. Los varones impusieron su calidad en tiros de penales, luego de terminar el tiempo oficial con empate a dos goles ante Trinidad, por lo que hubo que jugar los dos tiempos extras en los que la defensa brilló por los dos equipos y no se rompió la igualada.

En los tiros de penales una soberbia demostración brindó el portero cubano Joel Gòmez, al detener dos de los disparos de los trinitarios, mientras que por Cuba Yoanis Blanco, líder anotador del torneo, Roberto Lemus, Joel Veitìa y Yuni Pérez, no fallaban. El triunfo fue de 6 goles por 5.

En el propio deporte, pero para damas, las chicas criollas vencieron por el oro a Antillas Holandesas 3 por 2 y dieron la gran sorpresa de la justa, ante el gran favorito precompetencia.

El bádminton lo ganó también, en ambos sexos, Cuba con un total de 3 medallas de oro, 5 de plata y 2 de bronce, seguida de Guatemala y México.

En resumen, la pequeña delegación cubana a esta subsede de Santo Domingo obtuvo 5 primeros puestos (uno en el balonmano rama femenina, 3 en el bádminton y los dos del hockey sobre césped).

El desglose de las preseas de plata fue de 5 en el bádminton, 1 en el balonmano para hombres, dos en el raquetbol y 4 en el pentalón moderno, para un total de 12; mientras las medallas de bronce fueron tres: 1 en el raquetbol y 2 en el bádminton.

La actuación cubana en Santo Domingo, por encima de todos los pronósticos, aunque no pudo contribuir a que Cuba desplazara a México del primer lugar de la justa en la que Cartagena de Indias, Colombia, fue una digna sede, demostró la calidad en ascenso de jóvenes talentosos para el inicio del ciclo olímpico del 2008, que tendría a Beijing, capital China, como sede, y para mí significó una grata experiencia profesional poder narrar deportes no muy divulgados en el país.