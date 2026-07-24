Cuentos, risas y adivinanzas en la Peña Maíz Regado de la Uneac

Cuando todos los niños comenzaron a cantar las historias de los barquitos chiquiticos y de papel, la Peña Maíz Regado llegó a su apogeo en la casa social de la UNEAC en Matanzas, bajo la conducción del escritor José Manuel Espino.

El también presidente de los escritores y artistas soltó al vuelo su inspiración, a través de la escenificación mímica mediante adivinanzas de los cuentos de su bello libro «El circo», a cargo de la compañía Teatro Vida, que dirige Ángel Román,

La poeta y narradora oral Yenisbel Martell Santana animó con sus cuentos y versos el mundo imaginario de los pequeños desde la recreación del mar y el viaje de ágiles veleros en busca del arcoiris.

Con la melodiosa voz de Olga Margarita Muñoz y el maestro a la guitarra Mayito Guerrero, las canciones infantiles bailaron por el patio de la fuente de Neptuno de la mano de los niños y niñas.

Una mañana estival con juegos y risas en esta etapa de verano durante la Peña Maíz Regado en la UNEAC yumurina.

Pero no conformes con ese escenario, los integrantes de la Peña se trasladaron a una casa cuidadora, donde según información del comunicador Frank Ortega, disfrutaron del intercambio con los pequeñines «estimulados por la certeza de que siempre hay crecimiento y aprendizaje en estos encuentros cercanos a la primera infancia».