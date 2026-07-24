Una galería de experimentación artística

Matanzas promueve la realización de talleres de verano como la mejor alternativa para el disfrute de niños y adolescentes, iniciativa a la que se suma la galería provincial de arte Pedro Esquerré en colaboración con artistas visuales del territorio.

Este taller infantil que comenzó el reciente veinte de julio y tuvo una extensión de cuatro días, acogió a matanceros de un promedio de edad de diez años para potenciar sus habilidades artísticas.

Las instructoras iniciaron las clases con la presentación de distintos derivados del cartón como el papel artesanal, de los cuales resultarían muchas de las ideas preconcebidas.

Los conocimientos más básicos acerca de la pintura con el empleo de materiales como los lápices de colorear y las crayolas, determinaron los primeros pasos artísticos de estos muchachos.

“Consideramos que lo más importante de esta actividad es el impulso del desarrollo cognitivo en los infantes, que a través del amplio espectro de las artes plásticas, se instruyen de buenas herramientas”, explicó Olivia Escribano, una de las organizadoras.

A la joven artista le entusiasma el hecho de que los participantes puedan crear diminutos mundos con sus manos y ver el lienzo no solo como una simple base para desbocar su imaginación.

Algunos de los trabajos artesanales que confeccionaron durante estos días constituyeron sombreros, máscaras e incluso objetos con mayores niveles de dificultad como audífonos y pasteles.

La pequeña, Ashanty Ernestina Silva, a pesar de su corta edad expresó inmensa gratitud con sus maestras por los conocimientos y los amigos que se lleva a casa con este efímero pero provechoso taller.

La segunda parte del programa se desarrollará en el venidero mes de agosto, etapa en la que los infantes se adentrarán en la creación de collages de conjunto con la implementación en obras de elementos de culturas foráneas.