Cocodrilos inician preparación para Serie Nacional 65

El conjunto de los Cocodrilos de Matanzas, vigente monarca de la Serie Nacional cubana, inició la preparación con vistas a la defensa de la corona del béisbol doméstico.

La preselección yumurina utilizará las instalaciones de la Universidad de Matanzas como cuartel general para su acondicionamiento durante las siete semanas de entrenamientos previstas antes del torneo.

El profesor Alexis García Ponce de León, quien fungirá como preparador físico del equipo, precisó que estas primeras semanas estarán realizando pequeños test técnicos de cara a evaluar el estado de forma físico con el que los atletas arriban a la preselección.

“Los muchachos tienen una base sólida de anteriores preparaciones y en esta ocasión estamos buscando transformar todas las capacidades físicas en potencia ofensiva y velocidad en el corrido de bases”.

Ponce de León enfatizó que las principales aristas técnicas en las que se está trabajando de cara al venidero torneo de las bolas y los strikes son la carrera de home a primera base, el primer paso para iniciar la carrera y la coordinación a la hora de robar bases.

Por otra parte, el profesor Jonder Martínez, quien una vez más estará al frente del cuerpo de lanzadores matanceros, explicó que tienen una base de lanzadores que repiten del pasado campeonato junto a jóvenes talentos que provienen de la categoría juvenil y de los diferentes torneos que se desarrollaron en la provincia.

“En el caso de los atletas que vienen de lesión, como Renner Rivero, Dennis Quesada, Silvio Iturralde y Yan Carlos Lorenzo, el período poslesión ha sido satisfactorio y han podido incorporarse sin problemas a la preparación”.

La novena local encara el período de preparación rumbo a la edición 65 del clásico doméstico del bate, el guante y la pelota con el objetivo de, una vez dada la voz de play ball, pelear por reeditar el campeonato.