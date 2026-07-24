Reconocen al Archivo Histórico por el Día del Historiador

La Unión de Historiadores de Cuba (UNHIC) otorgó un reconocimiento a la sección de base del Archivo Histórico provincial de Matanzas, en el contexto de las celebraciones por el Día del Historiador, distinción que la institución recibe por segundo año consecutivo.



El reconocimiento destaca la labor sostenida del Archivo en la investigación, la preservación del patrimonio documental y su aporte al desarrollo de la historiografía matancera.

La entidad ya había sido distinguida por la UNHIC en 2025, lo que reafirma la continuidad y los resultados de su quehacer.

Durante la celebración también fue resaltada Sandra de las Mercedes Alonso Perdomo, presidenta de la sección de base de la UNHIC en el Archivo Histórico provincial, quien recibió el reconocimiento como mejor graduada de la carrera de Historia, resultado que distingue su desempeño académico y profesional.

Con esta nueva distinción, el Archivo Histórico provincial consolida el reconocimiento a la labor de sus especialistas y al compromiso de su colectivo con la investigación, la conservación de la memoria histórica y la promoción del patrimonio documental de Matanzas.