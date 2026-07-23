Disfrutar La Guillotina con Urbano Martínez Carmenate

Frente a un auditorio joven, lo que quizás auguraba ser un intercambio rutinario, se convirtió en un interesante y ameno diálogo entre el ensayista y biógrafo Urbano Martínez Carmenate y la anfitriona del espacio «La Guillotina», la periodista y realizadora Jessica Mesa Duarte, convocado en los predios de la casa social de la UNEAC en Matanzas.

Ante la pregunta de Jessica Mesa sobre lo que significaba para él el museo Palacio de Junco, el Doctor Honoris Causa dijo: «Considero la labor museística e investigativa vital en mi vida».

Comenzó cuando era estudiante de la Facultad de Letras de la Universidad de La Habana y lleva ya más de 25 años en ese sagrado recinto.



Su primer libro fue el de Bonifacio Byrne, con el cual obtuvo premios nacionales, después escribió sobre Milanés, Domingo del Monte y otros hasta saltar al universo con Federico García Lorca y Alejo Carpentier.

Y entonces empezaron las anécdotas. Supimos como curiosidad literaria que la biografía de Carpentier constituyó una odisea, no solo por la figura, sino por criterios de su familia, de manera particular, con el lugar de su nacimiento, que fue Suiza.

«Ratifico, no obstante, que por su pensar y actuar, Carpentier es un cubano genuino, con un alto sentido patriótico y revolucionario, demostrado a lo largo de su vida», dijo Urbano.



Al preguntarle de su inmersión en otros géneros y manifestaciones, el cardenense apuntó que incursionó en la locución y dirección radial, también elaboró guiones de programas en Radio Ciudad Bandera y participó en un grupo teatral.

«Me gustan todos, he escrito poesía, cuentos, literatura para niños, aunque mis pasiones son la biografía y el ensayo, este último género príncipe de la escritura historiográfica. Hay que tejer hebras de oro para que fructifique y es más libre en su redacción», afirmó.

¿Cómo escoge a los biografiados?,- pregunta la conductora.

«En realidad, son personalidades complejas», señaló el Premio Nacional de Historia.

«En el caso de Carilda Oliver Labra, cuando inicié mi obra biográfica, estaba viva y en plena lucidez. Poseía un archivo increíble. Guardaba hasta los más mínimos manuscritos. Dejaba copia de cartas, de recados. Sepan que tuve que quitar 50 páginas con detalles personales, que no quería que se publicaran.

«Otro personaje sublime y controversial fue Fray Candil, quien hablaba bien o mal de cualquiera, buscándose la enemistad de muchos, al punto que tuvo dos duelos famosos en su época. Disfruté mucho haciendo su biografía».

Importante resultó además su ensayo acerca de las intervenciones estadounidenses en la Isla, donde refleja con crudeza lo ocurrido en aquellos años en Cuba.



La anfitriona indagó acerca de su opinión de la crítica literaria, a lo cual Urbano expresó que está hecha para reflexionar, argumentar, en apoyo al esclarecimiento de una obra.

«Hubo una etapa en que floreció en la prensa. Creo que la digitalización ha mermado su profusión y es necesaria».

De su producción actual indica que trabaja desde hace tiempo en un diccionario y en una enciclopedia de escritores matanceros y en la biografía del antiesclavista Félix Tanco, colaborador de la prensa en el siglo XIX.

Ganador de diversos premios nacionales y con más de 30 libros editados, plantea que su mayor satisfacción es que la gente, el pueblo, le diga por la calle, cómo le agradó uno de sus libros porque es la mayor recompensa a tanto esfuerzo.

José Manuel Espino, presidente de la UNEAC en Matanzas, indicó que «Urbano es una persona que ha ayudado mucho a todos y quiero agradecerle su abnegación y modestia».

Al final, los asistentes quedamos encantados con la visión singular de la historia y sus personajes que posee este gran escritor matancero, quien deleitó a los presentes en el espacio mensual de la UNEAC llamado sugerentemente «La Guillotina».