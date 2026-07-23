Celebran acto municipal por el aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes (+fotos)

UNIÓN DE REYES.-Como parte de las conmemoraciones por el aniversario 73 de los asaltos a los cuarteles Moncada, en Santiago de Cuba, y Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo, se desarrolló el acto municipal en este territorio.

La jornada sirvió también como escenario para reconocer a trabajadores y organismos que se destacaron durante la emulación correspondiente al período.

Durante la ceremonia, se acreditaron nuevos miembros a las filas del Partido Comunista de Cuba (PCC), en un gesto que reafirma el compromiso de la militancia con la continuidad del proceso revolucionario.

El evento contó con la presencia de las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en el municipio, quienes encabezaron el homenaje y las entregas de reconocimientos.

La actividad formó parte de la jornada de recordación de una de las gestas fundacionales de la Revolución cubana, ocurrida el 26 de julio de 1953, y que marcó el inicio de la lucha armada contra la dictadura de Fulgencio Batista.

✍️🏻 Revista “Unión 360”/📸: Fotos Yaudel Rodríguez Vento