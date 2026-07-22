Celebran acto por el Día del Historiador y aniversario de la UNHIC (+fotos)

El acto provincial por el Día del Historiador Cubano y en conmemoración al aniversario 44 de la fundación de la filial de la Unión de Historiadores de Cuba en Matanzas, se efectuó en el museo Palacio de Junco, precisamente el lugar donde se constituyó.

La entrega de reconocimientos a historiadores e instituciones destacados

formó parte del encuentro realizado con la presencia del presidente de la UNHIC nacional y de la Oficina de Asuntos Históricos, diputado Jorge Luis Aneiros Alonso; Alfredo Lauzurica, presidente provincial de la Asociación Cultural José Martí y el presidente de la filial de la UNHIC el Dr. en Ciencias, Yanko Hernández Cruz junto a autoridades del Partido, el Gobierno e instituciones patrimoniales.

Al intervenir, Yanko Hernández Cruz señaló la importancia de celebrar el aniversario de la constitución de esta organización y el centenario del Comandante en Jefe, en una jornada que rinde homenaje a quienes se consagran en el estudio y la investigación de la historia como conciencia de la nación, para así garantizar la preservación del presente y el futuro de la Patria.

Reafirmando la convicción, dijo, de constituir la columna donde se asientan y fomentan las bases de nuestra idiosincrasia.

A seguidas se procedió a congratular a historiadores e instituciones, a Mireya Cabrera Galán, Premio UNEAC de Ensayo y de la Crítica Histórica, al Centro de Documentación del Palacio de Junco, a la Oficina del Conservador, a los museos a La Batalla de Ideas, de Bomberos Enrique Estrada, a los intelectuales Ernesto Álvarez Blanco, Urbano Martínez Carmenate, Premio Nacional de Historia, Antonio Pérez y Rosa Quintana, entre más de veinte miembros y diez centros enaltecidos por su consagrada labor.

Fueron destacadas además las asociaciones de base de Matanzas, Cárdenas, Jagüey Grande, Colón y Martí.

Ante la historia excepcional de esta provincia, Aneiros Alonso resaltó el espíritu investigativo de esta filial, segunda en fundarse en el país, que ha aglutinado a valiosos investigadores de rango internacional, por la profundidad de los aportes científicos en la esfera social, que han ofrecido al enriquecimiento de la cultura cubana.

Asimismo, en ocasión de la efemérides se reanudó la publicación de la revista «Triunvirato», en formato digital.

Actuaron el trío Bonanza y el dúo Clásico.