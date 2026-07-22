Directivos en la cuerda floja: cuando la logística se vuelve estrategia

Con el paso del tiempo y los cambios provocados por la inestabilidad derivada del bloqueo y el cerco energético, el lenguaje y el tratamiento de los consejos de dirección empresariales han cambiado considerablemente.

Participé en una de estas reuniones «operativas». Allí hicieron un estudio de las cargas de trabajo, ya que la insuficiencia de materia prima, combustible y otros insumos hace que los temas a tratar sean diferentes a los de etapas anteriores.

Se habló de introducir el pluriempleo como vía para elevar el salario de los trabajadores y solucionar el déficit de mano de obra, al cubrir plazas de custodios, pintura y otros oficios.

Asimismo, se comentó que las Unidades Empresariales de Base (UEB) están abiertas para hacer negocios de cualquier tipo que generen ganancias, y se analizó la nueva resolución salarial.

Como elemento fundamental, se destacó el encadenamiento productivo para la adquisición de materia prima, un punto crítico para las producciones de las UEB.

El encadenamiento o la colaboración son elementos esenciales para evadir los efectos del bloqueo y el cerco energético. Se reconoció que, en la actualidad, se está produciendo gracias a la colaboración o encadenamiento con Trabajadores por Cuenta Propia (TCP) y mipymes.

Observé cómo se hacen malabares con el ajuste del transporte y la distribución del escaso combustible con que cuentan. Se puntualizó lo relacionado con la custodia y el control de los recursos, debido al incremento de los robos y desvíos.

De vital importancia fue lo tratado sobre el cambio energético, donde el montaje de paneles solares ocupa un lugar relevante.

Ninguna empresa extranjera quiere hacer negocio con una industria que solo tenga dos horas de electricidad; por eso, es fundamental la transformación de la matriz energética.

De igual forma, se habló de otros puntos que no aparecían en las agendas de los consejos de dirección, como abrir puntos de venta en cada UEB, así como la diversificación de la producción en renglones diferentes al objeto social, como medio de subsistencia económica.

Como se aprecia, la situación impuesta hace que las unidades productoras se acomoden a los cambios que exige el momento.