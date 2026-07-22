Cuba pierde más de 313 mil habitantes en apenas un año

La población de Cuba al cierre del pasado año alcanzó sólo 9 millones 434 mil habitantes, para un decrecimiento total del orden de las 313 mil personas.

Así lo informaron en conferencia de prensa Juan Carlos Alfonso Fraga, vicejefe de la Oficina Nacional de Estadística e Información y Diego Enrique González Galbán, director del Centro de Estudios de Población y Desarrollo de la ONEI.

El estudio estadístico revela que el grado de envejecimiento poblacional alcanzó el 26,7 por ciento, cifra que mantiene a Cuba como el país más envejecido de América Latina y el Caribe.

El saldo migratorio total arrojó la salida de poco más de 246 mil habitantes, mientras que los nacimientos sumaron apenas 68 mil, la más baja de las últimas décadas.

En otros detalles demográficos, durante el pasado año, las defunciones generales ascendieron a 136 000, lo que representa casi el doble de los nacimientos.

La serie estadística apunta además que la mortalidad infantil se ubicó en 9,9 por cada mil nacidos vivos.

Por segundo año consecutivo, la Tasa Global de Fecundidad se mantuvo en 1,29 hijos por mujer, la cifra más baja registrada en la serie histórica desde MIL 958.

Llama la atención que la población cubana experimentó en los últimos cinco años una reducción en más de un millón 250 mil personas en edad laboral.