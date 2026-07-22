Embellecimiento y recuperación vial

Jovellanos.- Este municipio continúa acometiendo en las últimas jornadas un plan integral de embellecimiento territorial en saludo al 26 de julio. En este seguimiento las acciones de la Empresa de Conservación y Mantenimiento Vial (Ecomavi) y sus entidades asociadas resaltan con la recuperación de las paradas de ómnibus públicas ubicadas en varias de las principales arterias del territorio.

Las acciones previstas abarcan la reparación de estructuras, pintura, señalización y limpieza de los entornos, con el objetivo de devolver funcionalidad y estética a estos espacios de uso cotidiano para la población.

Precisamente, este esfuerzo sistemático, sostenido pese a las adversidades de los tiempos que corren, es el que ha permitido que el trabajo del municipio en las últimas jornadas haya sido reconocido por su aporte a que la provincia obtuviera la condición de destacada. Reconocimiento que valora el esfuerzo colectivo y la constancia de sus autoridades y entidades en el empeño por mantener y mejorar los espacios públicos.

Con estas acciones, Jovellanos demuestra que el embellecimiento y la recuperación de los espacios públicos son una política permanente que, desde la articulación entre Ecomavi, sus entidades asociadas y el Gobierno municipal, reafirma el compromiso con la calidad de vida de sus habitantes y la preservación de un entorno digno y ordenado.