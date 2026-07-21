Verano Con Mi Gente y con los que saben querer (+fotos)

Matanzas celebró el Día de los Niños como parte del programa del verano con una gran fiesta infantil en el céntrico Parque de la Libertad, así como en el resto de los municipios de la provincia con múltiples iniciativas.

La actividad central contó con las actuaciones protagónicas de la payasita Maravilla, la Compañía de Variedades Noria y el circo La Rueda.

También confluyeron diversas exhibiciones deportivas, sobre las que Reynold Navarro Heredia, técnico del Combinado Deportivo Número Dos del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, explicó que con ellas apuestan por una recreación sana.

«Para nuestro organismo resulta imprescindible que los niños tengan un lugar al que acudir para el pleno disfrute de su tiempo libre con juegos de mesa como el parchís, las damas y el ajedrez».

Para algunos asistentes como Angelina Lázara Cópela Duarte de diez años edad, ésta constituyó su primera vez presenciando actividades tan bonitas como los momentos donde intervinieron los payasos, los magos y los zanqueros.

Su madrina, Claudia Pérez Hernández, resaltó de dicha iniciativa conjunta la necesidad de que se realice con más sistematicidad, sobre todo los fines de semana.

Además, importantes gestores no estatales de la provincia establecieron puestos de venta en el emblemático sitio donde se pudieron apreciar artículos de populares audiovisuales infantiles así como coloridos accesorios.

Así como ocurre en toda gran celebración cultural, hubo también variadas ofertas gastronómicas donde se destacó el factor calidad-precio.

Osbel Marrero Acosta, director de Cultura en el territorio, enfatizó que como cada tercer domingo del mes de julio, nuestro país festeja la etapa más maravillosa del hombre con un programa que se extiende hasta las comunidades más vulnerables.

Añadió que de igual modo los distintos centros culturales de Artex así como el Parque Watkins y el Teatro Sauto de Matanzas, ofrecieron sus espacios para el cierre de las actividades dedicadas a esta jornada especial.