Moderno equipo mejorará diagnóstico a pacientes de urgencia

La llegada de un moderno equipo de ultrasonido a la consulta de cirugía del Cuerpo de Guardia del Hospital Pediátrico provincial Eliseo Noel Caamaño reportará múltiples beneficios a pacientes y al personal de médico, según informó el Doctor Javier Cabrera Reyes, especialista en segundo grado de Cirugía Pediátrica.

Contar con ese nuevo equipamiento facilitará la labor de los doctores quienes podrán emitir un diagnóstico más preciso y oportuno en la propia consulta del cuerpo del cuerpo de guardia de cirugía, al tener acceso a los estudios de imagénes necesarios en tiempo real.

«Junto al diagnóstico inmediato, se evitará la movilidad innecesaria en aquellos pacientes que lleguen con traumatismo o dolor», precisó el galeno.

El dispositivo médico posee transductor lineal y transductor curvo necesarios para la observación de estructuras internas y para ayudar en tratamientos precisos, lo que sin dudas contribuirá a la prestación de un servicio de excelencia a los pacientes que arriben a la institución.